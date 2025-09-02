Γιώργος Σαμπάνης: Έρχεται με νέα συναυλία στην Αθήνα

Πού και πότε θα εμφανιστεί ο τραγουδιστής Γιώργος Σαμπάνης στην Αθήνα;

Ο Γιώργος Σαμπάνης, που έχει ξεχωρίσει για την εμβληματική χροιά στη φωνή του, τους «έντονους», γεμάτος νόημα στίχους και τις κατάμεστες συναυλίες του, επιστρέφει για μια ακόμη φορά στην Αθήνα, σε μια συναυλία, γεμάτη εκπλήξεις.

Πιο συγκεκριμένα, η προγραμματισμένη του εμφάνιση αναμένεται για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας με τον τραγουδοποιό και ερμηνευτή να δίνει το σύνθημα στο κοινό: «Νιώσε ό,τι νιώθω».

Ο Γιώργος Σαμπάνης στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Όπως λοιπόν είναι αναμενόμενο, ο Γιώργος Σαμπάνης, επιστρέφει για μια ξεχωριστή βραδιά στην Αθήνα, γεμάτη με συγκινήσεις, διαχρονικά και ξεχωριστά τραγούδια του ίδιου, με ζωντάνια και την εκρηκτική ενέργεια που τον χαρακτηρίζει.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα με την εν λόγω συναυλία αναμένεται να «κλείσει» ο Γιώργος Σαμπάνης την φετινή καλοκαιρινή του περιοδεία που φέρει τον τίτλο «Νιώσε Ό,τι Νιώθω Tour», σε παραγωγή της Panik Live Productions. Ο ίδιος ξεκίνησε το Tour του τον Ιούνιο, με πλθώρα θεατών να κατακλείζει κάθε του εμφάνιση.

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου λοιπόν, ο τραγουδιστής θα βρίσκεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται και η ερμηνεύτρια- τραγουδοποιός

Παυλίνα Βουλγαράκη. Οι πόρτες μάλιστα, αναμένεται να ανοίξουν στις 19:00.

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Γιώργος Σαμπάνης, φαίνεται να έκανε το ντεμπούτο του το 2007 και έκτοτε, συνεχίζει να «μπαίνει στις καρδιές» των θαυμαστών του.