Κλέλια Ρένεση: «Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί…»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η ηθοποιός Κλέλια Ρένεση.

Η ηθοποιός, Κλέλια Ρένεση, που έχει ξεχωρίσει στο χώρο τόσο για το ταλέντο που διαθέτει στην υποκριτική και τη μουσική- όσο και για την έντονη προσωπικότητά της, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη προσεγγίζοντας φλέγοντα ζητήματα, τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, καθώς και την μητρότητα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην δημοσιογράφο Μαρένα Καδιγιαννοπούλου και το «Sugar Free Press», έκανε μια «εισαγωγή» στη νέα τηλεοπτική σειρά του Alpha, «Porto Leone», ενώ μάλιστα δεν δίστασε να αναφερθεί και σε ορισμένα θέματα που αφορούν την πορεία της μέχρι σήμερα.

Όσα δήλωσε η Κλέλια Ρένεση

Όπως λοιπόν εξήγησε η ίδια, η νέα σειρά «Porto Leone», λαμβάνει χώρα στον Πειραιά μιας άλλης εποχής και σε δύο διαφορετικούς «κόσμους»:

«Ο ένας είναι της Τρούμπας, της παρανομίας, τα μαγαζιά με τις γυναίκες, και ο άλλος είναι ο κόσμος της Καστέλας, ο κόσμος της αστικής αριστοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, θέλησε να αναφερθεί ε ορισμένες καταστάσεις που επικρατούν στο χώρο, αποκαλύπτοντας μάλιστα, πως όσους ρόλους έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας, τους έχει «διεκδικήσει», δίνοντας το παρόν στα απαραίτητα casting:

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε καμία «κλίκα», δεν έχω γίνει ποτέ «παρεούλα» για να δουλέψω. Πειραματίζομαι, εξελίσσομαι, αλλάζω πρόσωπα και καταστάσεις. Για όλους τους ρόλους που έχω πάρει, έχω κάνει άπειρα δοκιμαστικά. Όποιον ρόλο και να σου κατονομάσω, δοκιμάστηκα ξανά και ξανά και έπειτα τον πήρα».

Φτάνοντας στο θέμα της μητρότητας, η ηθοποιός, εξήγησε πως είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνει κανείς ένα παιδί και ιδιαίτερα ως μονογονέας, καθώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν: «Είναι δύσκολο, όπως πολλά πράγματα είναι δύσκολα στο να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί, αλλά οι αποφάσεις που καλούμαι να πάρω είναι πάρα πολλές. Από τις πιο χαζές μέχρι τις πιο δύσκολες, όπως για παράδειγμα που να πάει σχολείο», εξήγησε αρχικά και συνέχισε:

«Το πρώτο μου ένστικτο λέει «θα κάνεις αυτό», μετά κάνω ολόκληρη γύρα στα συναισθήματά μου, για να καταλήξω πάλι εκεί».

Τέλος, αναφορικά με την πολιτική της συνείδηση, δήλωσε: «Δεν ήμουν πάντα έτσι, διότι δεν είχα σφαιρική άποψη για τα δρώμενα. Όταν είμαστε πιτσιρικάδες, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Μετά έφυγα για το εξωτερικό και προσπαθούσα να αφουγκραστώ την κοινωνία και τα πράγματα».

«Η εναντίωση μου στα κακώς κείμενα εντάθηκε πάρα πολύ όταν γέννησα», δήλωσε η ηθοποιός.