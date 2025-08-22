Βόλος: Τη σκότωσε μπροστά στα 4 παιδιά τους - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Νέα γυναικοκτονία στο Βόλο. 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Βόλο, όταν ένας άνδρας, αλβανικής καταγωγής, δολοφόνησε τη γυναίκα του μπροστά στα 4 παιδιά του και διέφυγε από τον τόπο της δολοφονίας.

Το σημείο του εγκλήματος αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο δράστης έδρασε με πρωτοφανή αγριότητα. Περίοικοι περιγράφουν κραυγές που σκέπασαν τη γειτονιά και μια σκηνή που θύμιζε «ταινία τρόμου».

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το θύμα ήταν μέλος μιας οικογένειας με τέσσερα ανήλικα παιδιά, τα οποία έμειναν να παλεύουν με τον εφιάλτη που βίωσαν.

Όπως αναφέρουν γείτονες ο πατέρας φέρεται να κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του.

Τα παιδιά αντίκρισαν τη μητέρα τους νεκρή και το σπίτι να έχει μετατραπεί σε χώρο εγκλήματος. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, να ψέλλισε ένα από τα παιδιά, που στη συνέχεια ούρλιαζε στο ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Το φονικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, που ζητά δικαιοσύνη και αυστηρή τιμωρία του δράστη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αστυνομικοί θεωρούν θέμα χρόνου τη σύλληψη του άνδρα που αιματοκύλησε μια οικογένεια, αφήνοντας πίσω του τέσσερα παιδιά να μεγαλώνουν με τη σκληρότερη μνήμη.