Ο χυμός που ίσως μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Πονοκέφαλος, ναυτία, μυικοί πόνοι, κόπωση. Αν το παρακάνουμε την κατανάλωση αλκοόλ, είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσουμε με αυτά τα συμπτώματα.

Πιο απλά, έχουμε hangover και είναι οι συνέπειες του πώς το σώμα μας επεξεργάζεται το αλκοόλ. Τι μπορεί να βοηθήσει; Η Ρουθ Αλεξάντερ, δημοσιογράφος του BBC, επικαλείται μια «συνταγή» που της είπε διατροφολόγος.

Πρόκειται για έναν χυμό με τζίντζερ, που βοηθά να περιορίσει τη ναυτία, μαζί με αγγούρι, σέλερι και νερό καρύδας, για ενυδάτωση.

Αυτό που σίγουρα δεν βοηθά είναι η κατανάλωση τροφών που είναι πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη.

Σημαντικό είναι και τι τρώμε προτού πιούμε αλκοόλ. Η κατανάλωση πρωτεΐνης- για παράδειγμα αυγά και κοτόπουλο- και υγιεινά λιπαρά, όπως αβοκάντο και ελαιόλαδο, αυτά επιβραδύνουν την απορρόφηση του αλκοόλ και μειώνουν τις συνέπειές του. Επίσης, βοηθά το να πίνουμε νερό ανάμεσα στα ποτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DS4YW11DDAD/}