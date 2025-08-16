Γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός καταγγέλλει επίθεση από ιδιοκτήτη μαγαζιού

Στο μαγαζί αυτό είχε κληθεί να παίξει μουσική το βράδυ της Πέμπτης (14/8).

Ταραγμένη και ιδιαίτερα απογοητευμένη με όσα βίωσε εμφανίστηκε η γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός Έλενα Κώνστα στο τελευταίο της story στο Instagram.

Όπως εξήγησε, δέχθηκε λεκτική επίθεση από ιδιοκτήτη μαγαζιού στην Ερέτρια, στο οποίο είχε κληθεί να παίξει μουσική το βράδυ της Πέμπτης (14/8). Όπως περιγράφει, οι χαρακτηρισμοί που της εξαπέλυσε ο επιχειρηματίας ήταν τόσο προσβλητικοί και έντονοι, που την ανάγκασαν να αποχωρήσει από το μαγαζί, λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε το set της.

«Ήθελα να ηρεμίσω για να κάνω αυτό το στόρι και να πω πραγματικά ένα μεγάλο συγγνώμη στους ανθρώπους που ήρθατε σήμερα να περάσουμε μια όμορφη παραμονή της Παναγίας στην Ερέτρια. Τόσα χρόνια επαγγελματίας. πέντε χρόνια στον χώρο της μουσικής και 10 στα media, δε με έχει ξανά προσβάλλει άνθρωπος τόσο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Κώνστα.

«Δυστυχώς, στη μια ώρα που έπαιζα μουσική, αναγκάστηκα μετά από λεκτική επίθεση από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να φύγω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη αλλά ήθελα να κάνω αυτό το στόρι με χαμόγελο και όχι όπως ήμουν όταν βγήκα από το μαγαζί. Πραγματικά θέλω να πω χίλια συγγνώμη σε όποιον άνθρωπο ήρθε. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε, να έχετε καλή Παναγία. Πραγματικά… Τι να πω;», καταλήγει στην ανάρτησή της η Έλενα Κώνστα.