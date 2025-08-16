Games
Evangelia: Αποκάλυψε αν θα είναι ξανά υποψήφια για τη Eurovision

Evangelia: Αποκάλυψε αν θα είναι ξανά υποψήφια για τη Eurovision Φωτογραφία: Instagram
Η τραγουδίστρια μίλησε για την εμπειρία που βίωσε τη φετινή χρονιά στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Η Evangelia παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η τραγουδίστρια μίλησε για την εμπειρία που βίωσε τη φετινή χρονιά στον εθνικό τελικό της Eurovision δηλώνοντας παρούσα και για επόμενο εθνικό τελικό.

Στον Εθνικό Τελικό της φετινής Eurovision, όπου διεκδίκησες να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα με το κομμάτι «Vale», ήσουν ανάμεσα στις τρεις φιναλίστ. Μάλιστα βγήκες πρώτη σε ψήφους από την διεθνή επιτροπή και δεύτερη στο κοινό.

Ήταν πολύ ωραίο αυτό που έζησα. Μπορεί να μην κέρδισα την πρώτη θέση, που ήθελα, αλλά και πάλι μόνο κέρδος ήταν αυτή η εμπειρία.

Την επόμενη χρονιά θα επαναληφθεί από την ΕΡΤ η σχετική διαδικασία του Εθνικού Τελικού. Θα συμμετείχες ξανά;

Ναι. Νιώθω ότι είναι το πεπρωμένο μου να πάω στην Eurovision κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα είναι η σωστή, είτε εκπροσωπώντας την Ελλάδα είτε την Κύπρο. Στην αρχή της καριέρας μου ποτέ δεν το σκεφτόμουν. Δεν έχω ζήσει την Eurovision τόσο έντονα όσο την ζουν εδώ στην Ελλάδα. Ήμουν στην Αμερική και ερχόμουν στην Κρήτη πάντα τον Ιούνιο, οπότε είχε περάσει ο Μάιος που είναι ο μήνας της Eurovision.

Οι φαν μου μου έβαλαν την ιδέα, όταν κοινοποίησα τα πρώτα μου τραγούδια στο Youtube. Μου έγραφαν σχόλια ότι πρέπει να πάω οπωσδήποτε στην Eurovision. Στόχος μου είναι η Ελλάδα μέσω της μουσικής μου να φτάσει σε κάθε άκρη της γης.

