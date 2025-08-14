Games
Πόπη Χριστοδούλου: Όσα είχε πει για τον ρόλο της στο «Παρά Πέντε»

Στο 3ο επεισόδιο της σειράς κατάλαβε η Πόπη Χριστοδούλου ότι ο ρόλος της θα είναι διπλός.

Για το διπλό ρόλο της στη σειρά «Παρά Πέντε» είχε μιλήσει στην τελευταία συνέντευξή της η Πόπη Χριστοδούλου («Ράνια - Ρίστα»), η οποία «έφυγε» από τη ζωή.

«Η πρόταση ήταν ξαφνικά, ήθελαν αν δείξουν πόσο πλούσια είναι η Ντάλια, ήθελαν έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι να κάνει τις δουλειές. Στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Μετά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Νομίζω ότι ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός», είχε πει η Πόπη Χριστοδούλου στην κάμερα της εκπομπής «Πάμε Δανάη».

«Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας. Ξαφνικά, πάμε σε ένα γύρισμα, κάνουμε τα λόγια με τη Σμαράγδα την ώρα που μας έφτιαχναν μαλλιά και ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και της λέω "είναι τυπογραφικό λάθος, ε;» Και μου λέει, "Μάλλον". Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι πρόκειται για τη δίδυμη αδερφή και παθαίνω εγκεφαλικό. Προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα», είχε αποκαλύψει η ηθοποιός.

«Η πιο έντονη σκηνή ήταν όταν έγινα Ντάλια. Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί είχα κι ένα πρόβλημα υγείας. Σε μια άλλη σκηνή, δεν έβρισκαν φόρεμα στα μέτρα μου και από πίσω ήταν όλο ανοικτό», είχε πει σε άλλο σημείο, επισημαίνοντας ότι ένα reunion του «Παρά Πέντε» θα ήταν πολύ καλή ιδέα.

