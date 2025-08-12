«Μπορεί να προκληθεί ανυχία»: Πόσο βλαβερό είναι το gel νυχιών που απαγορεύει η ΕΕ

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει από 1η Σεπτεμβρίου τη χρήση gel νυχιών με τη χημική ουσία TPO.

Η ΕΕ από 1η Σεπτεμβρίου βάζει τέλος στα gel νυχιών που περιέχουν τη χημική ουσία TPO, καθώς κρίθηκε βλαβερό για την υγεία.

Το TPO χρησιμοποιείται ως φωτοεκκινητής που ενεργοποιεί τη σκλήρυνση του τζελ υπό φως UV ή LED, χαρίζοντας μεγάλη διάρκεια και σταθερότητα στο αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες κατέδειξαν ότι:

Είναι τοξικό για την αναπαραγωγή

Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας

Κατατάσσεται στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ, η οποία περιλαμβάνει καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες

Η Τάνια Βλαδένη, δερματολόγος και διευθύντρια πανεπιστημιακής κλινικής στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», μιλώντας στο Mega, είπε: «Αυτό το υλικό (TPO) είναι φωτοκινητής υπό φως UV ή LED, το οποίο βοηθάει να σκληρύνει το υλικό. Αυτό έχει απαγορευτεί από την ΕΕ ως τοξικό. Προκαλεί πολλές αλλεργίες, μέχρι και ανυχία μπορεί να προκαλέσει, να αποκολληθεί το νύχι τελείως».

«Ο πελάτης, που πάει να φτιάξει τα νύχια του, είναι υποχρεωμένος να ρωτήσει ποια είναι τα συστατικά του gel», τόνισε.

Η ίδια συστήνει: «Όταν κάποια χρησιμοποιεί τεχνητό νύχι, τουλάχιστον για τρεις μήνες δεν πρέπει να βάλει τίποτα πάνω, να το αφήσει ελεύθερο να αναπνεύσει».

Μάλιστα, όπως είπε η κ. Βλαδένη, και στο απλό βερνίκι νυχιών «χρησιμοποιούμε ασετόν για να το βγάλουμε. Εάν δεν έχει ενυδατικούς παράγοντες το ασετόν, θα κάνει εύθραυστα τα νύχια, οπότε κι εκεί χρειάζεται δύο ή τρεις μέρες αποχής».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέταξε την ουσία TPO στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ, που περιλαμβάνει καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, και αποφάσισε την πλήρη απαγόρευσή της στην επικράτεια της Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο, με στόχο να δοθεί χρόνος στη βιομηχανία να αντικαταστήσει το συστατικό σε όλα τα σχετικά προϊόντα.