Stefania: Από τη Eurovision, σε ριάλιτι επιβίωσης

Είχε πάρει τη 10η θέση στη Eurovision.

Η Stefania, που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, τώρα δοκιμάζει τις δυνάμεις της σε ριάλιτι επιβίωσης.

Με ανάρτηση στο Instagram η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο «Expeditie Robinson», ένα ριάλιτι επιβίωσης της ολλανδικής τηλεόρασης, παρόμοιο με το Survivor, ο τίτλος του οποίου παραπέμπει στον Ροβινσώνα Κρούσο.

«Τώρα είναι η σειρά μου. Ειλικρινά, δεν πίστευα ποτέ ότι θα τολμούσα να το κάνω αυτό. Αλλά είμαι τόσο υπερήφανη για αυτή την απίστευτη εμπειρία. Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή της. Το ριάλιτι κάνει πρεμιέρα στο RTL4 στις 31 Αυγούστου και η Stefania διαμηνύει στους followers της ότι «αυτή η σεζόν είναι απίστευτη».

Η Στεφανία Λυμπερακάκη, όπως είναι το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ολλανδία. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2021 και πήρε τη 10η θέση στον μουσικό διαγωνισμό με το τραγούδι «Last Dance».

{https://www.instagram.com/p/DNNiGC5seXx/}