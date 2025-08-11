Νέα πολυετής συμφωνία του Netflix με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ

Ανανεώθηκε η συνεργασία του ζευγαριού με το Netflix.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ υπέγραψαν νέα πολυετή συμφωνία με το Netflix, για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ήθελαν την πλατφόρμα να μην ανανεώνει το συμβόλαιο με το ζευγάρι.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ υπέγραψαν την πρώτη πενταετή συμφωνία τους με το Netflix το 2020, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχουν συνεργαστεί με την υπηρεσία streaming σε διάφορα πρότζεκτ, με πιο πρόσφατο το «With Love, Meghan».

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Netflix δεν θα επέκτεινε τη συμφωνία, λόγω των κακών «επιδόσεων» που είχαν έως τώρα τα πρότζεκτ του ζευγαριού. Το «With Love, Meghan» δεν μπήκε στα πρώτα 300 σόου της πλατφόρμας το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Polo» ήταν μόλις στην 3.346η θέση, ανάμεσα σε 7.000 πρότζεκτ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί οι λεπτομέρειες της νέας πολυετούς συμφωνίας. «Είμαστε υπερήφανοι που επεκτείναμε τη συνεργασία μας με το Netflix και το γεγονός ότι σε αυτή συμπεριλήφθηκε το As Ever», δήλωσε η Μέγκαν Μαρκλ, αναφερόμενη στο brand της.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ εμπνεόμαστε από τους συνεργάτες μας που δουλεύουν μαζί μας και με την ομάδα της Archewell Productions για τη δημιουργία προσεγμένο περιεχόμενο σε όλα τα είδη, που έχει παγκόσμια απήχηση και τιμά το κοινό μας όραμα», συμπλήρωσε η δούκισσα του Σάσεξ.

Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει τη δεύτερη σεζόν του «With Love, Meghan», που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στον Αύγουστο και ένα ειδικό πρότζεκτ για τα Χριστούγεννα, το οποίο θα προβληθεί τον Δεκέμβριο.

