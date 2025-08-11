Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Νέα πολυετής συμφωνία του Netflix με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ

Νέα πολυετής συμφωνία του Netflix με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ Φωτογραφία: AP Photo/Sunday Alamba
Ανανεώθηκε η συνεργασία του ζευγαριού με το Netflix.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ υπέγραψαν νέα πολυετή συμφωνία με το Netflix, για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ήθελαν την πλατφόρμα να μην ανανεώνει το συμβόλαιο με το ζευγάρι.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ υπέγραψαν την πρώτη πενταετή συμφωνία τους με το Netflix το 2020, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχουν συνεργαστεί με την υπηρεσία streaming σε διάφορα πρότζεκτ, με πιο πρόσφατο το «With Love, Meghan».

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Netflix δεν θα επέκτεινε τη συμφωνία, λόγω των κακών «επιδόσεων» που είχαν έως τώρα τα πρότζεκτ του ζευγαριού. Το «With Love, Meghan» δεν μπήκε στα πρώτα 300 σόου της πλατφόρμας το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Polo» ήταν μόλις στην 3.346η θέση, ανάμεσα σε 7.000 πρότζεκτ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί οι λεπτομέρειες της νέας πολυετούς συμφωνίας. «Είμαστε υπερήφανοι που επεκτείναμε τη συνεργασία μας με το Netflix και το γεγονός ότι σε αυτή συμπεριλήφθηκε το As Ever», δήλωσε η Μέγκαν Μαρκλ, αναφερόμενη στο brand της.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ εμπνεόμαστε από τους συνεργάτες μας που δουλεύουν μαζί μας και με την ομάδα της Archewell Productions για τη δημιουργία προσεγμένο περιεχόμενο σε όλα τα είδη, που έχει παγκόσμια απήχηση και τιμά το κοινό μας όραμα», συμπλήρωσε η δούκισσα του Σάσεξ.

Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει τη δεύτερη σεζόν του «With Love, Meghan», που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στον Αύγουστο και ένα ειδικό πρότζεκτ για τα Χριστούγεννα, το οποίο θα προβληθεί τον Δεκέμβριο.

Πηγή: Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Τι μουσική ακούει η Wednesday; Aυτά είναι όλα τα τραγούδια της δεύτερης σεζόν

Τι μουσική ακούει η Wednesday; Aυτά είναι όλα τα τραγούδια της δεύτερης σεζόν

Entertainment
Οι συνταξιούχοι Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν κυνηγούν έναν δολοφόνο στο τρέιλερ του «The Thursday Murder Club»

Οι συνταξιούχοι Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν κυνηγούν έναν δολοφόνο στο τρέιλερ του «The Thursday Murder Club»

Entertainment
Lady Gaga: Κυκλοφορεί νέο τραγούδι για τo «Wednesday» - Πότε θα εμφανιστεί στη σειρά του Netflix

Lady Gaga: Κυκλοφορεί νέο τραγούδι για τo «Wednesday» - Πότε θα εμφανιστεί στη σειρά του Netflix

Entertainment
H Wednesday έχει κάθε λόγο να χαμογελάει έστω και σαρδόνια

H Wednesday έχει κάθε λόγο να χαμογελάει έστω και σαρδόνια

Entertainment

NETWORK

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

healthstat.gr
Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

healthstat.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

healthstat.gr
Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

healthstat.gr