Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα: Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια, η ανάρτησή της

21 χρόνια μετά αποχαιρετά τον ΑΝΤ1 και την πρωινή ζώνη!

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 21 χρόνια συνεργασίας με τον σταθμό και έχει ήδη «κλείσει» την επόμενη τηλεοπτική στέγη της.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος ανακοίνωσε πως ένας «σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται», μέσα στον οποίο «μεγάλωσα επαγγελματικά, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα».

Αν και η ίδια δεν αποκάλυψε τα μελλοντικά της σχέδια, έχει γίνει γνωστό πως μετακομίζει στο Open. Η ίδια αρκέστηκε να σημειώσει πως από τη νέα σεζόν θα σταματήσει το πρωινό ξύπνημα αφού πλέον θα βρίσκεται στην απογευματινή ζώνη.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου

Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται.

Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση του Αντ1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε!

Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες.Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα! Ραντεβού τα απογεύματα…

{https://www.instagram.com/p/DNAxsWeIBc6/?hl=el}