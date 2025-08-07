Μέγκαν Μαρκλ: «Σβήνω τα κεράκια μιας υπέροχης μέρας»

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την ξεχωριστή ημέρα και αποθέωσε το εστιατόριο όπου δείπνησε.

Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 44α γενέθλιά της τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, τα δύο τους παιδιά, Άρτσι και Λίλιμπετ καθώς και τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε ένα γλυκό στιγμιότυπο από την τούρτα των γενεθλίων της η οποία ήταν διακοσμημένη με κίτρινα άνθη ιβίσκου, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη.

«Σβήνω τα κεράκια μιας υπέροχης μέρας και ευχαριστώ τον σύζυγό μου, τους φίλους και την οικογένειά μου που την έκαναν τόσο ξεχωριστή. Σε όλους εσάς που δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά μου στέλνετε καθημερινά την αγάπη σας - σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ξέρετε ότι τη νιώθω και την εκτιμώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

{https://www.instagram.com/p/DNAe9Z-IW5w/?img_index=1}

Στη συνέχεια αποκάλυψε το εστιατόριο που επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της, εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της. Πρόκειται για το πολυτελές εστιατόριο Funke στο Μπέβερλι Χιλς, ιδιοκτησίας του γνωστού σεφ Έβαν Φάνκε.

Η ίδια χαρακτήρισε το γεύμα ως «ένα από τα πέντε καλύτερα της ζωής της» και ευχαρίστησε θερμά την ομάδα του σεφ για την «ξεχωριστή γευστική εμπειρία» που της προσέφεραν, σύμφωνα με το People.