Καινούργιου: «Ο σύντροφός μου με ρωτάει πότε θα κάνουμε ένα παιδάκι κι εγώ αναρωτιέμαι μήπως δεν μπορώ»

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για την προσωπική της ζωή.

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειες και τις δυσκολίες που έχει βιώσει, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, παραδέχτηκε πως υπήρξε «βαθιά κομπλεξική» με την εικόνα της, τονίζοντας ότι οι αρνητικές κριτικές την έχουν επηρεάσει σημαντικά.

«Γυρνάω σπίτι και νιώθω πολύ ανασφαλής. Υπήρξα βαθιά κομπλεξική με την εικόνα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, αποκαλύπτοντας με χιούμορ: «Οι φίλοι μας φώναζαν she said yes πριν προλάβω να απαντήσω. Και αν έλεγα όχι;». Μιλώντας για το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης, συμπλήρωσε: «Πολλές φορές μου λέει πότε θα κάνουμε ένα παιδάκι;”. Αναρωτιέμαι μήπως δεν του το χαρίζω επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλη».

Στη συνέχεια, σχολίασε την αρνητική δημοσιότητα και τα σκληρά σχόλια στα social media: «Ένιωθα να με κράζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Έκλαιγα με λυγμούς και σκεφτόμουν: Τι έχω κάνει; Τι ψέματα είναι αυτά;».

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε πρόσωπα που την έχουν αδικήσει δημόσια: «Έχουν ειπωθεί πολύ ακραία πράγματα για μένα. Με έχουν πληγώσει και αναρωτιέμαι γιατί τα είπαν. Ίσως κάποιοι άλλοι τους επηρέασαν».

Μιλώντας για τον Νίκο Κοκλώνη, με τον οποίο είχε στενή σχέση, δήλωσε: «Του είχα ανοίξει την καρδιά μου. Περίμενα να είναι πιο δίπλα μου σε ένα ζήτημα που πίστευα πως είχα δίκιο».

Τέλος, αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς της και τη δική της συμβολή: «Οι γονείς μου έχασαν τα πάντα. Έσωσα το σπίτι τους από τον πλειστηριασμό για να έχουν κάπου να μείνουν. Πάλεψα πολύ».