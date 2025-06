Δέσποινα Μοιραράκη: Η συγκινητική ανάρτησή της για τον Γιάννη Κοντούλη (Εικόνες)

«Έζησα το όνειρο μου!», γράφει στην ανάρτηση της η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η Δέσποινα Μοιραράκη θα γιόρταζε 14 χρόνια γάμου με τον ναύαρχο, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022, την Κυριακή. Η παρουσιάστρια έχασε τον σύζυγο της πριν 3 χρόνια, έπειτα από σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια, που δεν έχει ξεπεράσει.

Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στο Καβούρι το 2011, με τη Δέσποινα Μοιραράκη να θυμάται, συγκινημένη, αυτή την όμορφη μέρα. Στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ανέβασε μερικά στιγμιότυπα, από τον γάμο της, στα οποία ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Γιάννη Κοντούλη.

«Έζησα το όνειρο μου! Το έζησα στον απόλυτο βαθμό. Ευτυχώς που το έζησα όμως… Ευγνωμονώ το ΘΕΟ που με αξίωσε να το ζήσω…. Αγάπη, Έρωτα, Πάθος, στιγμές τρελές στιγμές ανείπωτες, ΕΥΤΥΧΙΑ! Ζήστε κάθε στιγμή της ζωής Ρουφήξτε κάθε λεπτό της ζωής! Nobody knows what will happen tomorrow!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της η Δέσποινα Μοιραράκη.

