Β’ Ημιτελικός Eurovision 2025: Δείτε εδώ τις 16 συμμετοχές - LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2025.

Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2025 μόλις ξεκίνησε! Όλοι οι eurofans ανυπομονούν να δουν τις υπόλοιπες 16 συμμετοχές και να μάθουν την δεκάδα που θα συμπληρώσει τις κενές θέσεις του μεγάλου τελικού.

Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στους πιστούς θαυμαστές του διαγωνισμού. Οι διοργανωτές τιμούν όσους ακολουθούν χρόνια την Eurovision, στα εύκολα και στα δύσκολα με ένα βίντεο του Philip ο οποίος είναι fan του διαγωνισμού εδώ και 50 χρόνια! Ο Philip στο τέλος του βίντεο, εμφανίζεται live στη σκηνή τοποθετώντας την καρδιά με την ελβετική σημαία στο κέντρο.

Η ψηφοφορία έκλεισε στις 11:54 με την αγωνία να κορυφώνεται. Όλοι ανυπομονούν να μάθουν τις 10 χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Στη συνέχεια, η EBU θα κάνει ένα αφιέρωμα στην Eurovision που δεν έγινε ποτέ. Πρόκειται γι’ αυτήν του 2020, η οποία λόγω του COVID-19 είχε ακυρωθεί. Στη σκηνή θα δούμε να παρουσιάζονται πρώτη φορά τραγούδια τα οποία στερήθηκαν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν λόγω πανδημίας.

Ειδικότερα, θα ερμηνευτούν πρώτη φορά στην σκηνή της Eurovision το «Répondez‐moi» του Gjon's Tears (Ελβετία), το «On Fire» των The Roop (Λιθουανία), το «Cleopatra» της Efendi (Αζερμπαϊτζάν) και το «All My Love» της Destiny (Μάλτα).

Τα τραγούδια που θα προκριθούν από κάθε Ημιτελικό, καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την ψήφο του κοινού. Το κοινό στην Ελλάδα, μάλιστα, θα μπορεί για πρώτη φορά φέτος να ψηφίσει και online μέσω του www.esc.vote, καθώς και με τηλεφωνική κλήση και SMS.

Η ΕΡΤ με ειδικές εκπομπές, ξεχωριστό κανάλι στο Ertflix για άτομα με αναπηρία, ατελείωτη μουσική, συνεντεύξεις και απευθείας συνδέσεις από τη Βασιλεία, θα είναι εκεί ώστε να μας μεταφέρει την εκρηκτική ατμόσφαιρα του μουσικού διαγωνισμού. Σχολιαστές είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

1. Αυστραλία: Go - Jo - Milkshake Man

2. Μαυροβούνιο: Nina Žižić - Dobrodošli

3. Ιρλανδία: EMMY - Laika Party

4. Λετονία: Tautumeitas - Bur Man Laimi

5. Αρμενία: PARG - SURVIVOR

6. Αυστρία: JJ - Wasted Love

Ηνωμένο Βασίλειο: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

7. Ελλάδα: Κλαυδία - Αστερομάτα

8. Λιθουανία: Katarsis - Tavo Akys

9. Μάλτα: Miriana Conte - Serving

10. Γεωργία: Mariam Shengelia - Freedom

Γαλλία: Louane - Maman

11. Δανία: Sissal - Hallucination

12. Τσεχία: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye

13. Λουξεμβούργο: Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

14. Ισραήλ: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Γερμανία: Abor and Tynna - Baller

15. Σερβία: Princ - Mila

16. Φινλανδία: Erika Vikman - ICH KOMME