Eurovision 2025: Φινλανδία, Αυστραλία, Μάλτα - Οι 3 συμμετοχές που ξεσήκωσαν τις περισσότερες αντιδράσεις

Η Eurovision 2025 θα γίνει στη Βασιλεία στις 13, 15 και 17 Μαΐου.

Η Eurovision 2025, πριν καλά - καλά ξεκινήσει έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, ενώ οι eurofans ανυπομονούν να δουν όλες τις συμμετοχές να ανεβαίνουν στη σκηνή της Βασιλείας. Υπάρχουν όμως τρεις χώρες, των οποίων τα τραγούδια έχουν απασχολήσει περισσότερο από τα υπόλοιπα και όχι απαραίτητα για τους σωστούς λόγους.

Είναι γεγονός πως μεγάλο μέρος του κοινού πιστεύει πως ο φετινός διαγωνισμός έχει «ξεφύγει» αναφορικά με το περιεχόμενο, τους στίχους και τη σκηνική παρουσία ορισμένων συμμετοχών. Η EBU, μάλιστα, έφτασε στο σημείο να στείλει συστάσεις στις χώρες αυτές προκειμένου να κάνουν τις συμμετοχές τους πιο προσιτές στο οικογενειακό κοινό. Οι 3 χώρες που απασχόλησαν, όμως, περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες είναι η Φινλανδία, η Αυστραλία και η Μάλτα.

Η εκρηκτική Erika Vikman τραγουδά «Ich Komme» (Έρχομαι…) για την Φινλανδία και σοκάρει με την εμφάνιση της. Η τραγουδίστρια υπόσχεται στο κοινό μια συναρπαστική βραδιά, ενώ η σκηνική της παρουσία είναι γεμάτη δυναμισμό και έντονη σεξουαλικότητα. Η EBU, όμως, της ζήτησε να… μαζέψει λιγάκι την εμφάνιση της και να την κάνει πιο family friendly. Αν θα συμμορφωθεί στις συστάσεις της θα φανεί μόνο στη σκηνή της Βασιλείας.

{https://www.youtube.com/watch?v=Kg3QoTpnqyw}

Ένας άλλος διαγωνιζόμενος που έχει σχολιαστεί έντονα είναι ο Αυστραλός Go-Jo ο οποίος τραγουδά το «Milkshake Man». Οι στίχοι του συγκεκριμένου κομματιού έχουν χαρακτηριστεί πρόστυχοι από διάφορα μέλη της κοινότητας του διαγωνισμού ενώ το βίντεο κλιπ θεωρήθηκε από αρκετούς fans προκλητικό.

«You can call me the milkshake man/ I wanna shake up all the milk I can/Drink it every day and before you know it/ You’ll be bigger and stronger with harder bones/ When I say, “Sweet, sweet, ” you say, Yum, yum». Σε τι παραπέμπει το γάλα του Go-Jo;

{https://www.youtube.com/watch?v=_08I6mjHSLA}

Τις περισσότερες αντιδράσεις όμως, με μεγάλη διαφορά προκάλεσε η συμμετοχή της Μάλτας. Το τραγούδι της Miriana Conte, έπειτα από σύσταση της EBU άλλαξε τίτλο και από «Serving Cant» έγινε σκέτο «Serving». Οι διοργανωτές ζήτησαν από την τραγουδίστρια να αφαιρέσει τη λέξη «Kant» διότι ήταν ομόηχη και παρέπεμπε στην γνωστή αγγλική βρισιά. Στα μαλτέζικα όμως, η συγκεκριμένη λέξη σημαίνει απλά «τραγουδώ».

{https://www.youtube.com/watch?v=sLVSwfRRvMA}

Μπορεί αυτές οι συμμετοχές να έχουν προκαλέσει πληθώρα σχολίων και να έχουν αναγκάσει την EBU να προχωρήσει σε παρατηρήσεις, όμως έχουν καταφέρει τον στόχο τους: έχουν γίνει viral και έχουν μαζέψει εκατομμύρια προβολές στο Youtube και σε άλλες πλατφόρμες.

Ο πανικός, όμως, που έχουν δημιουργήσει οι συγκεκριμένες χώρες δεν εγγυάται και ένα καλό αποτέλεσμα στον βαθμολογικό πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο με τον Olly Alexander καταφερε πέρυσι να λάβει το απόλυτο μηδέν στις ψήφους του κοινού, παρά τον χαμό που προκάλεσε λόγω της σεξουαλικότητας του. Αντίστοιχα, η Αλβανίδα Ronela Hajati το 2022 ήταν η πιο πολυσυζητημένη διαγωνιζόμενη για τους ίδιους λόγους, όμως δεν κατάφερε καν να περάσει στον τελικό.