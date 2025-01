Ο Πάπας Φραγκίσκος θα εμφανιστεί σε ντοκιμαντέρ

Στο ντοκιμαντέρ ο Πάπας Φραγκίσκος θα συνομιλεί με εξέχοντες διεθνείς καλλιτέχνες.

Ο Πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να εμφανιστεί σε ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στην Καπέλα Σιξτίνα για την παγκόσμια δύναμη της ποπ κουλτούρας και των παραστατικών τεχνών με τίτλο «Preacher of Beauty: A Spiritual Journey Through Art and Faith» («Κήρυκας της Ομορφιάς: Ένα πνευματικό ταξίδι μέσα από την τέχνη και την πίστη»).

Στο ντοκιμαντέρ ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα συνομιλεί με εξέχοντες διεθνείς καλλιτέχνες.

Σε παραγωγή του Ιταλού, Αντρέα Γερβολίνο μέσω της νέας του εταιρείας του The Andrea Iervolino Company, και τον Λούις Κουινέλι, ο οποίος είναι ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Vitae Foundation. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποιος θα είναι ο σκηνοθέτης.

Το ντοκιμαντέρ επιβεβαιώθηκε επίσημα αφού ο Γερβολίνο και ο Κουινέλι συναντήθηκαν με τον Πάπα Φραγκίσκο τη Δευτέρα στην ιδιωτική βιβλιοθήκη του Αποστολικού Παλατιού στην πόλη του Βατικανού, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ προέρχεται από μια σύνοδο κορυφής του 2022 που διοργάνωσε το Ίδρυμα Vitae στη Ρώμη, στην οποία διάσημες προσωπικότητες συγκεντρώθηκαν Πάπα για να συζητήσουν με τον Πάπα τον ρόλο τους «στην ενεργοποίηση ενός πολιτιστικού μετασχηματισμού που προάγει το κοινό καλό, τις παγκόσμιες αξίες και μια κουλτούρα συνάντησης», σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού εκείνη την εποχή. Ο Πάπας Φραγκίσκος στο τέλος της συνόδου κορυφής Vitae Summit ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να γίνουν «κήρυκες της ομορφιάς», ανέφεραν τα νέα του Βατικανού.

Η λίστα των προσκεκλημένων του Vitae Summit περιελάμβανε τους Ντένζελ Ουάσινγκτον, Αντρέα Μποτσέλι και Πατρίσια Χίτον ανέφερε το Βατικανό.

Το ντοκιμαντέρ «Preachers of Beauty» δεν είναι απλώς ένα κινηματογραφικό έργο είναι ένα πνευματικό κάλεσμα να αγκαλιάσουμε τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης» είπε ο Γερβολίνο σε δήλωσή του.

«Αυτό το έργο πηγάζει από μια βαθιά επιθυμία να αναδειχθεί πώς η τέχνη μπορεί να αντανακλά το μεγαλείο της δημιουργίας και να φέρει τις ψυχές πιο κοντά» συμπλήρωσε ο Κουινέλι, σύμφωνα με το Variety.

«Ο Πάπας Φραγκίσκος μας εμπνέει να δούμε την τέχνη ως όχημα ενότητας, μια γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης, ικανή να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στις καρδιές όλων. Με το "Preachers of Beauty", στοχεύουμε να δώσουμε ένα μήνυμα παγκόσμιας αγάπης και ανανεωμένης ελπίδας» υπογράμμισε.

