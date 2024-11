Red Bull King of the Square: Οι κορυφαίοι skaters ξεσήκωσαν την Πλατεία Κοραή

Το skate community συγκεντρώθηκε στο πιο urban σκηνικό, για να διεκδικήσει τον τίτλο του απόλυτου βασιλιά του skate.

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, η Πλατεία Κοραή στον Πειραιά γέμισε ζωντάνια και πάθος για το skateboarding, καθώς πραγματοποιήθηκε το δεύτερο event του Red Bull King of the Square, με το CU ως experience partner. Το skate community συγκεντρώθηκε στο πιο urban σκηνικό, για να διεκδικήσει τον τίτλο του απόλυτου βασιλιά του skate.

Οι skaters αγωνίστηκαν σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες: το “The Wings Challenge”, όπου εντυπωσίασαν με τα άλματά τους, το “The Bull Gap Challenge”, που δοκίμασε τις ικανότητές τους στο μεγαλύτερο ollie και το “The Longest Rail Challenge”, το οποίο περιλάμβανε ένα θεαματικό slide πάνω σε rail 10 μέτρων. Ο Αργύρης Γκόγκος, ως host της βραδιάς, δημιούργησε μία ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια, ενθαρρύνοντας τους αθλητές, ενώ το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία, χειροκροτούσε κάθε εντυπωσιακό κόλπο.

Οι κριτές Χρήστος Αποστολόπουλος, Στέφανος Οικονομάκης και Giorgio Zavos ανέδειξαν τους καλύτερους skaters της ημέρας, με το CU να εξασφαλίζει στους νικητές την επικοινωνία τους για 1 ολόκληρο χρόνο. Παράλληλα, το CU Service βρισκόταν στο πλευρό των αθλητών, παρέχοντας επισκευές και υποστήριξη σε κάθε skater που συμμετείχε.

Αναλυτικά οι νικητές, που κατέκτησαν με τα skating skills τους την Πλατεία Κοραή:

• Άνδρες/Groms:

1ος νικητής: Πάνος Λούπης

2ος νικητής: Χρήστος Κατσαβριάς

3ος νικητής: Κωνσταντίνος Ζωγράφος

• MVP Γυναικών:

Ζωή Λουκίσα

Το Red Bull King of the Square πραγματοποιήθηκε σε μια πλατεία ορόσημο για την skating κοινότητα, αφήνοντας μοναδικές αναμνήσεις και εικόνες που έκοψαν την ανάσα τόσο στον κόσμο που συμμετείχε, όσο στον κόσμο που παρακολούθησε από κοντά. Το skate συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους, να ξετυλίγει τα κόλπα του στα πιο απρόσμενα αστικά τοπία και να δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες.

Experience Partner του event είναι το CU!

Με τη συνδιοργάνωση του σταθμού «Κανάλι Ένα» του Δήμου Πειραιά.

IG: @redbullgre

TikTok: @redbullgre