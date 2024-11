Κόλιν Φάρελ και Μπεν Στίλερ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Belly of the Beast»

Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Κόλιν Φάρελ και ο Μπεν Στίλερ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα ταινία του Άντριου Χέιγκ «Belly of the Beast» που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

Ο υποψήφιος για Bafta σκηνοθέτης αντλεί έμπνευση από το βιβλίο του Τζερόμ Λόβινγκ «Jack and Norman: A State-Raised Convict and the Legacy of Norman Mailer's ‘The Executioner's Song» που κυκλοφόρησε το 2017.

H ταινία αφηγείται την ιστορία της σχέσης του Αμερικανού συγγραφέα Νόρμαν Μέιλερ που θα υποδυθεί ο Στίλερ με τον προστατευόμενό του Τζακ Χένρι Άμποτ, ο οποίος μετά από μια 10ετία στη φυλακή παίρνει χάρη και αποκτά αμέσως δημοτικότητα στην λογοτεχνική ελίτ.

«Στον πραγματικό κόσμο ωστόσο παλεύει με τους δαίμονές του. Κι όταν ο Μέιλερ, ίσως από ζήλια, γυρνά την πλάτη στον προστατευόμενο του, ο τελευταίος καταφεύγει σε μια ιστορική πράξη βίας μόλις έξι εβδομάδες από την αποφυλάκισή του».

Τη διασκευή του βιβλίου υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο Alexis Jolly.

Σημειώνεται ότι οι δύο άνδρες συνδέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '70, όταν ο Άμποτ ήταν στη φυλακή και ο συγγραφέας τον βοηθούσε να γράψει τα απομνημονεύματά του και στη συνέχεια να πιέζει για την αποφυλάκισή του.

«Η ταινία είναι μια δυναμική ιστορία αληθινού εγκλήματος που προκαλεί αγωνία και ένταση. Υπό την αριστοτεχνική σκηνοθεσία του Άντριου Χέιγκ, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για απίστευτες ερμηνείες από τον Μπεν Στίλερ και τον Κόλιν Φάρελ τις οποίες ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε στο κινηματογραφικό κοινό», δήλωσε η Μαρί-Κλέρ Μπένσον, επικεφαλής του Motion Picture Group της Lionsgate UK.

Την παραγωγή μοιράζονται ο Φάρελ και η αδελφή του Κλοντίν μέσω της «Chapel Place» με την Village Roadshow Pictures και τους Άλισον Ρ. Ροζενζβάιγκ και Μισέλ Γκαέτα.

Σύμφωνα με το Deadline, η Lionsgate UK θα αναλάβει την κυκλοφορία της ταινίας στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ιρλανδία, ενώ στην Ελλάδα η διανομή θα πραγματοποιηθεί από την Tanweer.