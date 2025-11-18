Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα στο Λος Άντζελες.

Η υποψήφια για Όσκαρ Άνα ντε Άρμας βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επερχόμενη ταινία του Γκραντ Σίνγκερ «Reenactment», μαζί με τους Μπενίτσιο ντελ Τόρο και Κάμερον Ντίαζ.

Η σταρ των ταινιών «Blonde», «Knives Out» και «No Time To Die» πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο spin-off του επιτυχημένου franchise John Wick, «Ballerina».

Ο Πάτρικ Βάκσμπεργκερ της εταιρείας παραγωγής 193 παρουσίασε το έργο στην American Film Market την περασμένη εβδομάδα ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα στο Λος Άντζελες.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, όπως αναφέρει το Deadline.

Το «Reenactment» επανασυνδέει τον Μπενίτσιο ντελ Τόρο, τον σκηνοθέτη και την εταιρεία παραγωγής Black Label Media, μετά το θρίλερ «Reptile», την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Σίνγκερ το 2023, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο και ήταν στην κορυφή των charts του Netflix.

Oι Τρεντ και Θαντ Λάκινμπιλ καθώς και η Μόλι Σμιθ θα βρίσκονται στη παραγωγή για λογαριασμό της Black Luckinbill μαζί με τον Βάκσμπεργκερ της 193, (η οποία ανήκει στην Legendary).

Σημειώνεται ότι ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία δράσης «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον ενώ η Κάμερον Ντίαζ έκανε τη μεγάλη της επιστροφή στην υποκριτική με την κωμωδία κατασκοπευτικής δράσης του Netflix, «Back in Action» στο πλευρό του Τζέιμι Φοξ.

Μέχρι στιγμής είναι η πιο δημοφιλής ταινία του 2025 για την πλατφόρμα.