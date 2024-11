«Ψυχεδέλεια» τραγούδησε ο Γεωργιανός παίκτης reality που ξεσήκωσε κοινό και κριτές!

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε στο τελευταίο επεισόδιο του γεωργιανού «I Can See Your Voice» διαγωνιζόμενος που εμφανίστηκε στη σκηνή και ξεκίνησε να τραγουδάει σε άπταιστα ελληνικά την «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση.

Ο παίκτης ξάφνιασε ευχάριστα τόσο το κοινό όσο και τους κριτές του show, οι οποίοι απορούσαν σε ποια γλώσσα τραγουδάει ο παίκτης.

Όταν όμως μπήκε το ρεφρέν κανείς δεν έμεινε... ασυγκίνητος.