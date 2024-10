Η Ζιζέλ Μπούντχεν είναι έγκυος για 3η φορά

Η Βραζιλιάνα καλονή που είναι 44 ετών, και ο φίλος της Χοακίμ Βαλέντε, 35 ετών, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, -το τρίτο του μοντέλου- σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

«Η Ζιζέλ και ο Χοακίμ είναι χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους και ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα γαλήνιο και στοργικό περιβάλλον για όλη την οικογένεια», λέει πηγή στο PEOPLE.

Η Ζιζέλ είναι μαζί με τον εκπαιδευτή Jiu-Jitsu από τον Ιούνιο του 2023.

Το σούπερ μόντελ είχε πει για τον Βαλέντε τον Μάρτιο του 2023 στο Vanity Fair: «Είναι ο δάσκαλός μας και, το πιο σημαντικό, είναι ένα άτομο που θαυμάζω και που εμπιστεύομαι. Είναι τόσο καλό να έχω αυτού του είδους την ενέργεια, να έχω τα παιδιά μου γύρω από αυτό».

Η Μπούντχεν και ο πρώην σύζυγός της, Τομ Μπρέιντι, χώρισαν τον Οκτώβριο του 2022 μετά από 13 χρόνια γάμου και μοιράζονται την κοινή επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

