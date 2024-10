Έκαναν διαγωνισμό για σωσίες του Τιμοτέ Σαλαμέ και ξαφνικά εμφανίστηκε ο ηθοποιός (Βίντεο)

Μια «θάλασσα» από νεαρούς άνδρες που μοιάζουν με τον Τιμοτέ Σαλαμέ συγκεντρώθηκε σε πάρκο στη Νέα Υόρκη. Και ξαφνικά, κάπου ανάμεσά τους, ξεπρόβαλε και ο ίδιος ο ηθοποιός.

Το απόγευμα της Κυριακής έγινε διαγωνισμός για σωσίες του Τιμοτέ Σαλαμέ στο Washington Square Park. Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη, ο ίδιος ο ηθοποιός έκανε μια εμφάνιση έκπληξη.

«Καμουφλαρισμένος» με μια μαύρη μάσκα και ένα καπέλο του μπέιζμπολ, ο 28χρονος άρχισε να περπατά ανάμεσα στο πλήθος, προτού αιφνιδιάσει δύο σωσίες του που πόζαραν για φωτογραφίες. Μόλις μπήκε ανάμεσά τους και έβαλε τη μάσκα, ξέσπασαν κραυγές ενθουσιασμού, περιγράφει το Variety.

