Liam Payne: Μυστήριο με τον θάνατο του τραγουδιστή των One Direction - Το τελευταίο του βίντεο πριν τη μοιραία «βουτιά»

Παγκόσμιο σοκ με τον θάνατο του τραγουδιστή των One Direction, Liam Payne, ο οποίος έκανε βουτιά θανάτου από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Liam Payne, έχασε χθες την ζωή του σε ηλικία 31 ετών, πέφτοντας από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου Casa Sur Palmero, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Ο Liam Payne σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Daily Mail συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλα και χρειάστηκε να τον συνοδεύσουν πίσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του προτού βρει τραγικό θάνατο.

Εργαζόμενος τοιυ ξενοδοχείου επικοινώνησε με την αστυνομία του Μπουένος Άιρες και ανέφερε την ύπαρξη ενός επιθετικού άνδρα ο οποίος μπορεί να ήταν υπό την επίδραση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Λίγο αργότερα, οι εργαζόμενοι άκουσαν έναν δυνατό ήχο στην αυλή του ξενοδοχείου πριν ανακαλυφθεί η σορός του 31χρονου τραγουδιστή λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα.

Φερόταν αλλοπρόσαλα σύμφωνα με μαρτυρίες

Ο τραγουδιστής «φερόταν αλλοπρόσαλα στο λόμπι του ξενοδοχείου και έσπασε τον φορητό υπολογιστή του» πριν «αναγκαστούν να τον πάνε πίσω στο δωμάτιό του», σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία είχε λάβει κλήση από έναν εργαζόμενο στο ξενοδοχείο που ζητούσε επειγόντως βοήθεια με έναν μεθυσμένο επισκέπτη, σύμφωνα με ηχητικά ντοκουμέντα.

Ο διευθυντής των ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Alberto Crescenti είπε ότι ο Liam υπέστη «πολύ σοβαρά τραύματα αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο σε μια εσωτερική αυλή».

«Επαληθεύσαμε την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας το διαβατήριο που είχε», είπε.

Η σορός του μεταφέρθηκε σε τοπικό νεκροτομείο όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Χθες το βράδυ θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο όπου βρέθηκε η σορός του και άναψαν κεριά.

Ο Liam είχε φτάσει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής για να παρακολουθήσει τη συναυλία του πρώην συμπαίκτη του στο συγκρότημα Niall Horan.

Ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κ. Crescenti είπε ότι ο κ. Payne έπεσε περίπου από 40 μέτρα και υπέστη «σοβαρά τραύματα που ήταν μοιραία για την ζωή του.

«Στις 17.11 έφτασε ασθενοφόρο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μετά μάθαμε ότι ήταν διάσημος τραγουδιστής. Δυστυχώς τα τραύματα που είχε υποστεί από την πτώση αποδείχθηκαν μοιραία. Δεν υπήρχε δυνατότητα ανάνηψης».

Οι τελευταίες του αναρτήσεις

Η τελευταία ανάρτηση του σταρ στο Snapchat τον έδειχνε να ποζάρει χαρούμενος με τη σύντροφό του Kate Cassidy καθώς κοιτάζονταν σε έναν καθρέφτη - μια φωτογραφία που τραβήχτηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Περαιτέρω δημοσιεύσεις από τις τελευταίες στιγμές της ζωής του σταρ τον έδειχναν να απολαμβάνει το μεσημεριανό γεύμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο στο οποίο ανέφερε: Υπέροχη μέρα στην Αργεντινή, ευτυχισμένος που απέκτησα λίγο χρόνο».

Ο θάνατός του έρχεται λίγες μέρες αφότου η πρώην αρραβωνιαστικιά του Μάγια Χένρι ξεκίνησε δικαστικές διαδικασίες εναντίον του.

Το μοντέλο είχε κατηγορήσει τον τραγουδιστή πως είχε εμμονή με τους φίλους και την οικογένειά της.

Πώς έγινε γνωστός

Ο Liam ξεκίνησε την καριέρα του όταν έκανε αρχικά οντισιόν για το X Factor το 2008.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο εντυπωσίασε τους κριτές με τη δική του εκδοχή του Fly Me To The Moon του Frank Sinatra - αλλά αργότερα αποκλείστηκε από το σόου.

Ωστόσο βρέθηκε ξανά συτον διαγωνισμό το 2010, όπου γρήγορα έγινε γνωστός ως μέλος των One Direction.