Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποχωρεί από τρία εστιατόριά του - Η ανάρτησή του

«I’m out» έγραψε ο διάσημο σεφ και κριτής του Master σεφ, Σωτήρης Κοντιζάς σε ανάρτησή του.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τρία εστιατόριά του.

Τα διάσημα Nolan, Sweet Nolan και Proveleggios, πλέον δεν θα φέρουν την υπογραφή του διάσημου σεφ και κριτή του Master chef. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με μία λιτή ανάρτησή του στο Instagram, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα συμβεί με τα εστιατόριά του.

Συνόδευσε την ανάρτησή του με τους στίχους από το τραγούδι του Λίαμ Γκάλαχερ Once.

«send the kids to school

But oh, I remember how you used to shine, back then

You went down so easy like a glass of wine, my friend» έγραψε ο Σωτήρης Κοντιζάς και πρόσθεσε « «Δύσκολο. Ευχαριστώ 3 υπέροχες ομάδες κ όλους όσους μας έκαναν την τιμή. Nolan. Proveleggios. Sweet Nolan. I'm out».

