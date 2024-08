Ο Ρόμπερτ Λούκετιτς θα σκηνοθετήσει την ταινία «All Out of Love: The Air Supply Story»

Ο Ρόμπερτ Λούκετιτς ανέλαβε τη σκηνοθεσία της ταινίας «All Out of Love: The Air Supply Story» που θα κυκλοφορήσει το 2025 με αφορμή την 50η επέτειο του αυστραλιανού ντουέτου της soft rock.

Προς το παρόν είναι σε εξέλιξη οι ακροάσεις για τους ηθοποιούς που θα υποδυθούν τους μουσικούς Γκράχαμ Ράσελ και Ράσελ Χίτσκοκ, οι οποίοι συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας παραγωγής του μιούζικαλ «Jesus Christ Superstar» και συνεργάστηκαν για να γράψουν και να ηχογραφήσουν soft rock μουσική στην Αυστραλία.

Η ταινία φέρει τον τίτλο της επιτυχίας τους «All Out of Love». Το ντουέτο γνώρισε παγκόσμια επιτυχία τα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80 με τα τραγούδια «Lost in Love» και «Making Love Out of Nothing At All».

Οι Ράσελ και Χίτσκοκ τόνισαν σε δήλωσή τους ότι είναι «ενθουσιασμένοι» για την ταινία το σενάριο της οποίας υπογράφει ο Στιούαρτ Μπίτι.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το συγκρότημα πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο ενώ εμφανίστηκε σε πάνω από 5.000 συναυλίες.

Ο Ντιν Άλτιτ της Altit Media Group θα είναι παραγωγός της ταινίας, με τους Μπάρι Σίγκελ, Τζέσι Γουίνερ και Τζούλια Ζου να είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Ο σκηνοθέτης, Ρόμπερτ Λούκετιτς ο οποίος γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από πατέρα από την Κροατία και μητέρα από την Ιταλία είναι γνωστός από την πρώτη ταινία «Legally Blonde» και από την κωμωδία του 2005 «Monster-in-Law» με τις Τζένιφερ Λόπεζ και Τζέιν Φόντα.