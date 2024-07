Milli Vanilli: Το τρέιλερ της ταινίας για την τεράστια επιτυχία που κατέληξε σε σκάνδαλο

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σιμόν Βερχόβεν

Η άνοδος των Milli Vanilli στη μουσική σκηνή της δεκαετίας του '80 μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Το PEOPLE παρουσίασε αποκλειστικά το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Girl You Know It's True» η οποία σύμφωνα με δελτίο Τύπου, επικεντρώνεται στη «ραγδαία άνοδο και την απότομη πτώση ενός από τα πιο επιτυχημένα R&B ντουέτα» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σιμόν Βερχόβεν.

Η ταινία έχει τον ίδιο τίτλο από τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Φαμπ Μορβάν και Ρομπ Πιλάτους, που έχοντας κατακτήσει την παγκόσμια αναγνώριση ως Milli Vanilli, αποκαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι τις επιτυχίες τους.

Ο Τιγιάν Ενζί και ο Έλαν Μπέν Αλι υποδύονται τα δύο μέλη του διάσημου συγκροτήματος ενώ ο Ματίας Σβαϊγκχέφερ ενσαρκώνει τον μουσικό παραγωγό Φρανκ Φάρια, μαζί με τους Γκρέιαμ Ρότζερς και Μπέλλα Ντέιν.

{https://www.youtube.com/watch?v=5xXcn5tWwx4}