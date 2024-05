Προτάσεις για ψυχαγωγία, εκθέσεις και πρωτότυπο κουκλοθέατρο την τελευταία εβδομάδα του Φεστιβάλ.

Με μία σειρά από εντυπωσιακές εκδηλώσεις, όπως τα πάρτυ στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού, αλλά και η χορευτική εκδήλωση με τα μέλη της Κρατικής Σχολής Χορού -για πρώτη φορά- στην Ομόνοια και στα σκαλιά του Αρχαιολογικού Μουσείου, το 3ο This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο ανοιξιάτικο Φεστιβάλ της Αθήνας, φτάνει στο τέλος του, μετρώντας για έναν μήνα περισσότερες από 300 εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη.

Το 3ο This is Athens – City Festival το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) ταξιδεύει από την 1η Μαΐου σε όλη την Αθήνα, προσφέροντας θέαμα και ψυχαγωγία σε χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Από σήμερα Πέμπτη, έως και τις 3 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ, ξεχωρίζουν:

Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Μαΐου:

Το πάρτυ στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) (30/5)

Μία υπέροχη μουσική βραδιά στην ταράτσα του ΕΜΣΤ και τη βεράντα του εστιατορίου του μουσείου NYN EST, με την εκπληκτική θέα της πόλης και τις μουσικές των παραγωγών του Voice Radio, Γιώργου Μουχταρίδη, Ραφαέλλας Ράλλη και Dj Snatch, διοργανώνει το This is Athens – City Festival. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν την ίδια μέρα στις εκθέσεις του ΕΜΣΤ, από τις 11:00 έως τις 23:00. – Δωρεάν είσοδος

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης στην Ομόνοια (30/5) και στα σκαλιά του Αρχαιολογικού Μουσείου (31/5)

Τελειόφοιτοι της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) χορεύουν στην καρδιά της Αθήνας, μετατρέποντας τον αστικό μας χώρο σε ένα υπέροχο, ζωντανό σκηνικό. Η σειρά των παραστάσεων περιλαμβάνει σόλο και ομαδικές χορογραφίες, όλες εμπνευσμένες από τους ανθρώπους, την πόλη και τις πολυμορφίες της. Κάθε παράσταση στοχεύει να γίνει μια γέφυρα ανάμεσα στον πολιτισμό και την καθημερινότητα και δίνει την ευκαιρία στους περαστικούς να σταματήσουν, να παρατηρήσουν και να αφεθούν σε μια ξεχωριστή εμπειρία. – Δωρεάν είσοδος

Σουαρέ, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42 (31/5)

Παρέα με μουσική από δημοφιλείς Djs της πόλης η On Board Athens στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης μάς καλεί να δοκιμάσουμε υπέροχα κοκτέιλ και το ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση μενού, χορεύοντας στους ρυθμούς της τελευταίας ημέρας της άνοιξης. Δωρεάν είσοδος

Athens Garden Festival, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων (Δομοκού 2) (31/5)

Το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο διοργανώνει to Athens Garden Festival, ένα διήμερο φεστιβάλ με καταξιωμένα μουσικά σχήματα και έμπειρους χορευτές, όπου η παραδοσιακή μουσική ενώνεται με διάφορες χώρες του κόσμου. Τη 2η μέρα, η Ειρήνη Τουμπάκη, ερμηνεύτρια με μεγάλη πορεία στο Σμυρναίικο, το ρεμπέτικο και το έντεχνο και ο Μάριος Στρόφαλης συνθέτης των συλλογών European taxim, soundtrack και tango συνθέτης, πιανίστας και ακορντεονίστας, συναντούν τους “tangueros” Κώστα Βλαχόπουλο, σολίστ χρωματικής φυσαρμόνικας και Herman Mayr, κιθαρίστα, μπασίστα και ερμηνευτή από το Μπουένος Άιρες. Μαζί τους ο Νίκος Μήλας στο βιολί και η Αθηνά Κουκή στο κανονάκι. – Δωρεάν είσοδος

Pride FM Kick Off Party, στην πλατεία Καπνικαρέα (31/5)

Την τελευταία ημέρα της Άνοιξης, το This Is Athens – City Festival και ο Pride 98.6, διοργανώνουν ένα street party με τo στούντιο του Pride 98.6 να μεταφέρεται στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ερμού. Μέσα από το open van studio, o Dj Γιάννης Καστανάκης θα εκπέμπει live από τις 18:00, ενώ στις 20:00 θα αρχίσει το πάρτι, με DJ sets και μία ζωντανή συναυλία από τον Leon of Athens και την μπάντα του. Μέσα από αυτή τη μουσική γιορτή, οι φωνές ενώνονται για να μεταδώσουν ξεκάθαρα το μήνυμα της αποδοχής, της συμπερίληψης και της ισότητας. – Δωρεάν συμμετοχή

Σάββατο, 1η Ιουνίου

Opening Party του Athens Cocktail Week στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα)

Τo Opening Party του Athens Cocktail Weeks, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Περισσότερα από 12 κοκτέιλ μπαρ θα σερβίρουν πάνω από 25 δημιουργικά κοκτέιλ, σε μια βραδιά γεμάτη μουσικές από live dj sets γνωστών ραδιοφωνικών σταθμών. – Δωρεάν είσοδος

Τουρκοβούνια Sunset View Party, στον Περιφερειακό Αττικού Άλσους

Το μεγάλο street party στις παρυφές των Τουρκοβουνίων, σε ένα λιγότερο γνωστό «μπαλκόνι» του περιφερειακού Γαλατσίου, υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία, με θέα στο ηλιοβασίλεμα της πόλης. Η ομάδα Enteka Athens, γνωστή από τα Open Theatre Experience, χρησιμοποιεί τη δυτική όψη της Αττικής για να τη «ντύσει» μουσικά, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους βρεθούν εκεί, να χορέψουν με θέα το αττικό ηλιοβασίλεμα.

Κυριακή 2 και Δευτέρα 3 Ιουνίου

Athens Wine Selfie, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης (2 και 3/6)

Κορυφαία ελληνικά και ξένα κτήματα επιλέγουν τις αγαπημένες τους δημιουργίες υπό τους ήχους καταξιωμένων μουσικών παραγωγών. Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στις 2 και 3 Ιουνίου, κριτές θα είναι οι λάτρεις του κρασιού. Περισσότερες από 150 ετικέτες κρασιών από καταξιωμένα οινοποιεία, boutique wineries και δίκτυα διανομής με ελληνικά και εισαγόμενα κρασιά θα βρίσκονται στις θέσεις τους με όλες τις πληροφορίες της προέλευσης και του τρόπου παραγωγής. – Εκδήλωση με κόστος συμμετοχής

Athens All Star Party, στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού (2/6)

Το μεγάλο closing event του This is Athens – City Festival θα «γραφτεί» και φέτος στον Λυκαβηττό. Οι μεγαλύτεροι promoters της Αθήνας, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τους Street Outdoors, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια από τις κορυφαίες στιγμές του This is Athens – City Festival 2024, μετατρέποντας το αγαπημένο «μπαλκόνι» της Αθήνας σε μία απέραντη χορευτική πίστα.

Κουκλοθέατρο «Εφημερία», στο Υπαίθριο Θέατρο Κολωνού (3/6)

Ένας νοσοκομειακός θάλαμος, με τέσσερα κρεβάτια και τέσσερις κούκλες-ασθενείς. Οι κουκλοπαίκτριες ορατές, σε ρόλους γιατρών, νοσηλευτών, συνοδών. Μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, που άλλοτε φέρνουν χαμόγελα κι άλλοτε δάκρυα. Το νοσοκομείο δεν αδειάζει ποτέ. Η επιγραφή “Εφημερεύει” παραμένει φωτισμένη. Μια πρωτότυπη παράσταση για να γνωρίσουμε το κουκλοθέατρο αλλιώς. Το έργο είναι παραγωγή του Κουκλοθεάτρου «Κέντρο Βάρους» και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό. – Δωρεάν είσοδος με κράτηση

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, μπορείτε να το δείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του This is Athens – City Festival: cityfestival.thisisathens.org.

Φωτογραφίες: Θωμάς Γραβάνης, Γιώργος Μάκκας, Ορέστης Σεφέρογλου.