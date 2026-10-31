Στον λογαριασμό που προορίζεται για τη μετέπειτα φροντίδα της οικογένειας της 84χρονης έχουν απομείνει περίπου 150.000 δολάρια.

«Απλώς εξαφανίστηκαν». Αυτό δήλωσε η 60χρονη Σόφι σε πρόσφατο επεισόδιο του «The Ramsey Show» μιλώντας για τα 400.000 δολάρια που υπήρχαν στο αποταμιευτικό ταμείο της 84χρονης μητέρας της.

Από το 2022, η 84χρονη είχε «τραβήξει» 200.000 από τα 400.000 δολάρια που ήταν στον τραπεζικό λογαριασμό της. Μόλις τον περασμένο μήνα, η ηλικιωμένη έγραψε 41 επιταγές συνολικού κόστους 1.100 δολαρίων. Η ίδια μετακόμισε το 2022 στην οικία της Σόφι κουβαλώντας μαζί της μια επιταγή από την πώληση ενός σπιτιού ιδιοκτησίας της.

Από τότε στον λογαριασμό που προορίζεται για τη μετέπειτα φροντίδα της οικογένειας της έχουν απομείνει περίπου 150.000 δολάρια. Την ίδια στιγμή, η ανάγκες και τα έξοδα αυξάνονται. Η Σόφι, στα 60 της πλέον, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ ο σύζυγος της, 63, υποφέρει από χρόνιο πόνο στην πλάτη.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια εκτιμά ότι και η 84χρονη μητέρα της Σόφι χρειάζεται αμειβόμενη φροντίδα λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Πώς εξαφανίστηκαν 200.000 δολάρια σε 4 χρόνια

Η Σόφι αποκάλυψε ότι τα στοιχεία της μητέρας της έχουν «πωληθεί σε όλους». Φιλανθρωπικές οργανώσεις τηλεφωνούν, στέλνουν αιτήματα μέσω ταχυδρομείου και η μητέρα της απαντά με επιταγές. Είναι «ξεχασιάρα» και «γίνεται όλο και πιο ξεχασιάρα με την πάροδο του χρόνου» και δεν ξέρει πόσα χρήματα έχουν απομείνει στον λογαριασμό της, αναφέρει η 60χρονη κόρη της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι ηλικιωμένοι αποτελούν τον νούμερο ένα στόχο διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Κέντρο Παραπόνων για το Διαδίκτυο του FBI, Αμερικανοί ηλικίας 60 ετών και άνω ανέφεραν απώλειες από απάτες ύψους 7,748 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αύξηση 59% από το 2024, με μέση απώλεια 38.500 δολαρίων ανά καταγγελία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μητέρα της Σόφι ξεχνάει αλλά εξακολουθεί να οδηγεί και δεν είναι εντελώς ανίκανη. Ενώ μπορεί ακόμα να καταλάβει τι υπογράφει, ένα πληρεξούσιο είναι ένα απλό νομικό έγγραφο. Επιτρέπει στη Σοφία να ενεργεί για τους λογαριασμούς της και παραμένει δικαιούχος εάν η μνήμη της μητέρας της επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Η λύση στο πρόβλημα

Ένας σταθερός προϋπολογισμός κάθε μήνα μπορεί να προστατεύσει τις υπόλοιπες αποταμιεύσεις από το βιβλιάριο επιταγών. Όπως αναφέρεται από το AOL.com, τα περισσότερα οικονομικά προβλήματα στην τρίτη ηλικία οφείλονται σε μια υπογραφή που «χάθηκε» στον χρόνο, σε μια παρωχημένη φόρμα δικαιούχου ή σε έναν λογαριασμό που δε βρίσκεται υπό εποπτεία από κάποιον συνδικαιούχο.

Όπως και να έχει, ο συνεχής έλεγχος μέσω κάποιου πληρεξούσιου εγγράφου, η καταγραφή των συναλλαγών κάθε μήνα, ο έλεγχος των τηλεφωνικών καταλόγων και των λιστών αλληλογραφίας μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστα γεγονότα κυρίως όσον αφορά άτομα τρίτης ηλικίας.