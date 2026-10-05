Η παραβίαση σημειώθηκε όταν άγνωστα άτομα καταχράστηκαν τη νόμιμη πρόσβαση που διέθετε ιδιωτική δανική εταιρεία για την αναζήτηση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Προσώπων (CPR).

Η Δανία υπέστη μεγάλη παραβίαση δεδομένων, η οποία έδωσε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρόσβαση σε ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς προσωπικής ταυτοποίησης περίπου 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι καταχωρισμένοι στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού της χώρας.

Η παραβίαση σημειώθηκε όταν άγνωστα άτομα καταχράστηκαν τη νόμιμη πρόσβαση που διέθετε ιδιωτική δανική εταιρεία για την αναζήτηση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Προσώπων (CPR), ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η κυβέρνηση.

Η εταιρεία έχει πλέον αποκλειστεί από το σύστημα, ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Οι αρχές επισημαίνουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την παραβίαση.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η υπουργός Ψηφιοποίησης Κριστίνα Έγκελουντ. Η ίδια διέταξε τη διενέργεια ολοκληρωμένου ελέγχου ασφαλείας του συστήματος CPR και κάλεσε τους Δανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις και emails.

Το σύστημα CPR

Το σύστημα CPR αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιοποιημένου δημόσιου τομέα της Δανίας. Κάθε κάτοικος λαμβάνει έναν μοναδικό 10ψήφιο αριθμό CPR, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως για την ταυτοποίηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

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Αν και ο πληθυσμός της Δανίας ανέρχεται σε περίπου 6 εκατομμύρια, το μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία για περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους, μεταξύ άλλων και για άτομα που έχουν αποβιώσει ή έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό.

Η διοίκηση εντόπισε για πρώτη φορά ασυνήθιστη δραστηριότητα στις 2 Οκτωβρίου και διαπίστωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι είχαν πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από business-standard.com