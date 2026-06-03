Η ακτιβίστρια, που κέρδισε 333 εκατομμύρια δολάρια για εκατοντάδες ανθρώπους που επλήγησαν από τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων από την εταιρεία κοινής ωφέλειας PG&E, στρέφει τώρα την προσοχή της στα data centers.

Η Έριν Μπρόκοβιτς, που ενσαρκώθηκε από την Τζούλια Ρόμπερτς στη δημοφιλή ταινία του 2000, είναι κυρίως γνωστή για τα εκατομμύρια που εξασφάλισε για τους κατοίκους του Χίνκλεϊ της Καλιφόρνια, στην μεγαλύτερη αγωγή άμεσης δράσης στην ιστορία.

Μετά από εκείνη την υπόθεση, η Μπρόκοβιτς συνέχισε γράφοντας αρκετά βιβλία για περιβαλλοντικά ζητήματα και συνέχισε να υπερασπίζεται θύματα περιβαλλοντικής καταστροφής σε ολόκληρη τη χώρα.

Το τελευταίο της εγχείρημα, το «Brockovich AI Data Center Reporting» βοηθά στην αντιμετώπιση μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες σήμερα: την εξάπλωση των data centers στις ΗΠΑ.

Αν και η Μπρόκοβιτς έγραψε σε μια ανάρτηση στο Substack την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είναι καθολικά αντίθετη στα data centers, σημείωσε ότι οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε έργα ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις μυστικές τακτικές και τη συσκότιση που περιβάλλει τις προσπάθειες κατασκευής τους.

«Η μοναδική πιο κοινή ανησυχία - περισσότερο από τον θόρυβο, περισσότερο από τη χρήση νερού, περισσότερο από τους αυξανόμενους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας - είναι η μία λέξη που συνεχίζει να εμφανίζεται σε κάθε αναφορά: διαφάνεια», έγραψε.

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Ο ιστότοπός της, brockovichdatacenter.com, συγκεντρώνει καταγγελίες από όλη την επικράτεια των ΗΠΑ για να δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη με έργα που έχουν προταθεί, βρίσκονται υπό κατασκευή ή είναι λειτουργικά. Αν και ο χάρτης δεν είναι εξαντλητικός, έχει λάβει σχεδόν 4.000 αναφορές από πολίτες σχετικά με την κατασκευή data centers στις κοινότητές τους σε σχεδόν και τις 50 πολιτείες.

Η Μπρόκοβιτς επεσήμανε αρκετά παραδείγματα για το πώς οι εταιρείες που πιέζουν για την κατασκευή data centers κρατούν στο σκοτάδι τους κατοίκους. Στο Χόλι Ριτζ της Λουιζιάνα, για παράδειγμα, η κάτοικος Νταϊάν Κομπ δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο της Νέας Ορλεάνης ότι η ίδια και άλλοι κάτοικοι δεν ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για το σχεδιαζόμενο κέντρο Hyperion της Meta, αξίας 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο πρόκειται να καταλάβει 4.000 στρέμματα στην περιοχή.

«Κανείς δεν μας είπε τίποτα», δήλωσε. «Υποτίθεται ότι έκαναν μια μεγάλη συνάντηση. Όλη η κοινότητα υποτίθεται ότι θα πήγαινε. Κανείς δεν ήξερε τίποτα γι' αυτήν. Και δεν έμαθε ποτέ.»

«Διαφάνεια σημαίνει να ενημερώνεις τους κατοίκους πριν ληφθούν οι αποφάσεις, όχι μετά»

Είναι αλήθεια πως τα data centers μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα. Ένα ενημερωτικό δελτίο από την τοπική αυτοδιοίκηση στην κομητεία Λούντον της Βιρτζίνια, η οποία φιλοξενεί περίπου 200 κέντρα, έδειξε ότι απέφεραν 875 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για την κομητεία το 2024 - 35 εκατομμύρια περισσότερα από τον συνολικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της κομητείας Λούντον.

Η εναντίωση στα data centers αυξάνεται, ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο λόγω των ανησυχιών για το πώς θα επηρεαστούν οι τοπικοί πόροι. Το 2023, το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley εκτίμησε ότι τα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ χρησιμοποίησαν 176 τεραβατώρες ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 4,4% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας. Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με τις 76 τεραβατώρες που χρησιμοποίησαν το 2018, ποσό ίσο με περίπου το 1,9% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας.

Οι κάτοικοι κοντά σε κέντρα δεδομένων αισθάνονται όλο και περισσότερο την οικονομική πίεση από την κατανάλωση ενέργειας των κέντρων δεδομένων.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon εκτιμά ότι τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να αυξήσουν τους μέσους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ κατά 8% έως το 2030, με ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις σε ζεστές περιοχές, όπως η βόρεια Βιρτζίνια. Η κατανάλωση νερού είναι μια άλλη αυξανόμενη ανησυχία. Ένα και μόνο data center υπερ-κλίμακας (hyperscale) μπορεί να χρησιμοποιεί εκατομμύρια γαλόνια νερού καθημερινά για ψύξη, ασκώντας πίεση στα τοπικά αποθέματα νερού.

Η Μπρόκοβιτς σημείωσε ότι οι εταιρείες που επιδιώκουν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων πρέπει να διασφαλίζουν ότι η τοπική κοινωνίας ενημερώνεται εκ των προτέρων, όχι κατόπιν εορτής.

Αυτή η έλλειψη διαφάνειας έχει ήδη εκδηλωθεί σε ορισμένες πολιτείες. Στην κομητεία Μποξ Έλντερ της Γιούτα, μια αγροτική κομητεία με λιγότερους από 60.000 κατοίκους, μια δημόσια συνεδρίαση για ένα έργο κέντρου δεδομένων ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστηρίζεται από τον αστέρα του Shark Tank, Κέβιν Ο'Λίρι, συγκέντρωσε μια γεμάτη αίθουσα πολιτών που αναζητούσαν περισσότερες πληροφορίες. Παρόλα αυτά, ένας επίτροπος είπε στο κοινό «να ωριμάσει», και οι αξιωματούχοι πήγαν στη συνέχεια σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για να εγκρίνουν ομόφωνα το έργο.

«Διαφάνεια σημαίνει να ενημερώνεις τους κατοίκους πριν ληφθούν οι αποφάσεις, όχι μετά. Σημαίνει δημόσιες ακροάσεις με πραγματικές πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση νερού, τα επίπεδα θορύβου και τις επιπτώσεις στις τοπικές υποδομές», έγραψε η Μπρόκοβιτς στο Substack.

«Σημαίνει εκλεγμένους αξιωματούχους που λογοδοτούν πρώτα στους ψηφοφόρους τους, όχι στις εταιρείες που επιζητούν φοροαπαλλαγές και παρεκκλίσεις από τους κανόνες δόμησης.»

Πηγή: fortune.com