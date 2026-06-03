Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Στρασβούργο, όπου βουλευτές, βοηθοί, αξιωματούχοι, εκπρόσωποι συμφερόντων και δημοσιογράφοι συγκεντρώνονται κάθε μήνα για την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περιστατικό με κακές συνθήκες υγιεινής σε ξενοδοχείο στο Στρασβούργο επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες ευρωβουλευτών για τα πρότυπα διαμονής στην πόλη. Σύμφωνα με το Politico, ευρωβουλευτής αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας έπειτα από διαμονή σε ακατάλληλο κατάλυμα.

Ο ευρωβουλευτής, που βρισκόταν σε επίσημη αποστολή, είχε δυσάρεστη διαμονή στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε, καθώς αναγκάστηκε να αναζητήσει περίθαλψη από τις ιατρικές υπηρεσίες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Οι συνθήκες του ξενοδοχείου «οδήγησαν τον συγκεκριμένο ευρωβουλευτή να ζητήσει θεραπεία από την Ιατρική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου», αναφέρουν τα πρακτικά της συνεδρίασης εσωτερικού διοικητικού οργάνου, της 29ης Απριλίου. Το ζήτημα τέθηκε από τον σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Μαρκ Άνγκελ, από το Λουξεμβούργο, μέλος του ίδιου οργάνου.

Ο Άνγκελ, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει την τοποθεσία ή το όνομα του ξενοδοχείου, καθώς και την ταυτότητα του ευρωβουλευτή, δήλωσε ότι έθεσε το ζήτημα ως παράδειγμα για την «ανάγκη θέσπισης μιας διαδικασίας διαχείρισης προβλημάτων υγιεινής κατά τις επίσημες αποστολές».

Μια τέτοια διαδικασία θα επέτρεπε την άμεση αναφορά προβλημάτων στο ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου και πιθανόν την αφαίρεση προβληματικών ξενοδοχείων από τις διαθέσιμες επιλογές για τους ευρωβουλευτές.

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Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Στρασβούργο, όπου βουλευτές, βοηθοί, αξιωματούχοι, εκπρόσωποι συμφερόντων και δημοσιογράφοι συγκεντρώνονται κάθε μήνα για την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι το ξενοδοχείο δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των προτεινόμενων καταλυμάτων του ταξιδιωτικού γραφείου.

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που αφορά τη διαμονή στο Στρασβούργο. Το 2021, ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι νοσηλεύτηκε με πνευμονία αφού προσβλήθηκε από τη νόσο των λεγεωνάριων κατά τη διάρκεια διαμονής του σε ξενοδοχείο στο Στρασβούργο. Απεβίωσε τον επόμενο Ιανουάριο.

«Το Κοινοβούλιο αναμένει ότι τα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για επίσημες αποστολές πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής», δήλωσε εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου.

«Όταν υποβάλλεται καταγγελία, αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, όπου χρειάζεται, τίθεται υπόψη του παρόχου ταξιδιών και του ξενοδοχείου, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».

Με πληροφορίες από Politico