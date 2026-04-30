Οριακή ανάπτυξη κατέγραψε η οικονομία της Ευρωζώνης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, επιβεβαιώνοντας τις συγκρατημένες προσδοκίες για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά μόλις 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταδεικνύοντας τη χαμηλή δυναμική ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη, με το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 0,8% στην Ευρωζώνη και κατά 1,0% στην ΕΕ, υποδηλώνοντας ότι, παρά την επιβράδυνση, οι οικονομίες εξακολουθούν να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Η Eurostat δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ στο συγκεκριμένο τρίμηνο. Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση κατέγραψε η Φινλανδία με 0,9%, ενώ ακολούθησαν η Ουγγαρία με 0,8% και η Εσθονία μαζί με την Ισπανία, που σημείωσαν άνοδο 0,6%.

Στον αντίποδα, συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε σε ορισμένες χώρες, με την Ιρλανδία να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση (-2,0%), ενώ αρνητικά κινήθηκαν επίσης η Λιθουανία (-0,4%) και η Σουηδία (-0,2%). Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν θετικός για δεκατέσσερις χώρες και αρνητικός για μία, επιβεβαιώνοντας τις ανισορροπίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία.