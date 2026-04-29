Οι Βρυξέλλες ζητούν «να τηρηθούν οι εκεχειρίες στο Ιράν και στον Λίβανο» και τονίζουν την ανάγκη για «επανασχεδιασμό» της ειρήνης και της σταθερότητας μέσω διπλωματικών μέσων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι η ήπειρος ενδέχεται να περάσει χρόνια αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, υποδεικνύοντας πως η άνοδος των τιμών ενέργειας δεν πρόκειται να υποχωρήσει σύντομα.

«Υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα που καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε: οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης μπορεί να επιμείνουν για μήνες ή ακόμη και χρόνια», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Στρασβούργο την Τετάρτη.

Το ζοφερό μήνυμα έρχεται καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ενεργειακή και εφοδιαστική κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου, ο οποίος οδήγησε στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Η ήπειρος επιβαρύνεται πλέον από τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και φοβάται έλλειψη βασικών προϊόντων όπως καύσιμα αεροπορίας και λιπάσματα.

«Αυτή είναι η δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια και το μάθημα θα πρέπει να είναι πολύ σαφές. Η υπερβολική μας εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα μας καθιστά ευάλωτους... Πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική μας εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουμε την εγχώρια προσφορά καθαρής ενέργειας. Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την πυρηνική ενέργεια, με πλήρη σεβασμό στην τεχνολογική ουδετερότητα».

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η ΕΕ έχει δαπανήσει επιπλέον 27 δισ. ευρώ για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ το think tank Bruegel εκτιμά πως οι χώρες της ΕΕ έχουν δεσμεύσει πάνω από 10 δισ. ευρώ για να προστατεύσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν πρότεινε την πρώτη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης, αλλά οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν πιο επιθετικά βήματα κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής την Παρασκευή - αν και εμφανίστηκαν διχασμένοι ως προς τον ρυθμό της στήριξης. Ορισμένοι τάσσονται υπέρ μιας σταδιακής προσέγγισης, ενώ άλλοι θέλουν εξαρχής ένα μεγαλύτερο πακέτο μέτρων.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Guardian