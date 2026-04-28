«Σε καιρό πολέμου, ένα παράκτιο κράτος που δέχεται επίθεση μπορεί να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα για λόγους ασφάλειας», τόνισε ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ.

Ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ δήλωσε ότι το Ιράν έχει κάθε δικαίωμα να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα και να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας τις δυτικές χώρες για υποκρισία και πειρατεία.

«Υπήρξε προσπάθεια να αποδοθεί πλήρως η ευθύνη στο Ιράν, σαν να ήταν το Ιράν εκείνο που επιτέθηκε στους γείτονές του», δήλωσε ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια.

«Σε καιρό πολέμου, ένα παράκτιο κράτος που δέχεται επίθεση μπορεί να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα για λόγους ασφάλειας», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Νεμπένζια σύγκρινε τα δυτικά κράτη με πειρατές και κατήγγειλε τις ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

«Σε αντίθεση με τους πειρατές που υψώνουν μαύρες σημαίες με νεκροκεφαλές στα πλοία τους, οι δυτικές χώρες προσπαθούν να συγκαλύψουν τις παράνομες ενέργειές τους επικαλούμενες μονομερή καταναγκαστικά μέτρα».

Προηγήθηκε η χθεσινή συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα του Ιράν και των άλλων χωρών στην περιοχή, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Αμπάς Αραγτσί εξήρε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη διμερή σχέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τη Ρωσική Ομοσπονδία και χαιρέτισε την «υποστήριξη στη διπλωματία» από πλευράς της Μόσχας και την «αλληλεγγύη» της.

Ακόμη, έκρινε μέσω X ότι «τα πρόσφατα γεγονότα» έδειξαν «το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» των δύο πλευρών. Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τις συναντήσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, χθες.

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τον οποίο καταδίκασε.

Ακόμη, η Μόσχα έχει προτείνει να αποθηκεύσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό, στο πλαίσιο διευθέτησης για να επιλυθεί η διένεξη όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ όμως απορρίπτουν την ιδέα.