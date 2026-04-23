Η ανέγερση του μνημείου στη Βιέννη αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026.

Ένα μνημείο για τους Ρομά που έπεσαν θύματα του ναζιστικού καθεστώτος κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο πρόκειται να αναγερθεί στην Βιέννη, σύμφωνα με το αυστριακό ταμείο για την αποζημίωση των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού.

Το νέο μνημείο θα αναδείξει τις διώξεις και τις δολοφονίες που υπέστησαν οι Ρομά, αναδεικνύοντας μία κοινωνική ομάδα που ήταν ελάχιστα γνωστή τότε στην κοινή συνείδηση. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο.

Από το 1935, οι νόμοι της Νυρεμβέργης (φυλετικοί νόμοι που αφορούσαν την υπηκοότητα στο Γ΄ Ράιχ και «την προστασία του γερμανικού αίματος») ανέφεραν ότι «οι Τσιγγάνοι ανήκουν σε ακάθαρτες φυλές».

Περίπου 4.000 Αυστριακοί Ρομά εκτοπίστηκαν στο Λάκενμπαχ, όπου 237 από αυτούς πέθαναν, από τις επιδημίες, το κρύο ή τους ξυλοδαρμούς. Πολλοί άλλοι στάλθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης του Κέλμνο και του Άουσβιτς, στην κατεχόμενη Πολωνία.

Μόνο το 10% των 11.000 Αυστριακών Ρομά ή Σίντι, μιας μειονότητας παρούσας από τον Μεσαίωνα στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, επέζησε.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ρομά ξεκίνησε πολύ αργά, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, χάρη στην κινητοποίηση ακτιβιστών που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο.

Μόλις το 2015 καθιερώθηκε η 2α Αυγούστου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά».