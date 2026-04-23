«Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία», υποστήριξε για το Ιράν.

«Ό,τι κι αν λέω ή κάνω, φαίνεται να έχει αποτέλεσμα». Αυτή την απάντηση έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν τον ρώτησε το BBC για την απειλή να καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν.

Η δημοσιογράφος Σάρα Σμιθ ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο, σε τηλεφωνική επικοινωνία, αν η φράση «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε» ήταν μια απειλή για χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. «Η άλλη πλευρά θέλει πάρα πολύ να κάνει συμφωνία. Οπότε, ό,τι κι αν λέω ή κάνω, φαίνεται να έχει αποτέλεσμα», ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «προφανώς δεν χρειάζονταν καθόλου» τους συμμάχους στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά «θα έπρεπε να είναι εκεί». Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί ήθελε να εμπλακούν στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή ήθελα να δω αν θα εμπλέκονταν ή όχι» και περιέγραψε ότι το γεγονός ότι ζήτησε υποστήριξη ήταν «περισσότερο μια δοκιμασία» για τους συμμάχους. Επέκρινε ιδιαίτερα τις ΗΠΑ επειδή «δεν έκανε τουλάχιστον την ελάχιστη προσπάθεια και με πιο ωραία λόγια».

Όσο για τη σχέση του με τον Κιρ Στάρμερ, είπε πως θα μπορούσε να «ανακάμψει» αν ο Βρετανός πρωθυπουργός «ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα ή γίνει ισχυρή η μεταναστευτική πολιτική του». Αν δεν το κάνει αυτό, «δεν νομίζω ότι έχει ελπίδα», πρόσθεσε.

Πάντως, εξέφρασε την άποψη ότι η επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα, την επόμενη εβδομάδα «σίγουρα» θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των σχέσεων της Ουάσινγκτον με το Λονδίνο. «Είναι φανταστικός άνθρωπος. Τον ξέρω χρόνια. Είναι ένας γενναίος, σπουδαίος άνδρας. Σίγουρα θα είναι κάτι θετικό», συμπλήρωσε αναφερόμενος στον μονάρχη.