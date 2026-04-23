Ο δισεκατομμυριούχος προειδοποίησε για τον πολύ αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν.

Ο Μπερνάρ Αρνό προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμια καταστροφή, σε ένα σπάνιο σχόλιο του δισεκατομμυριούχου CEO του LVMH για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο 77χρονος Γάλλος επιχειρηματίας μίλησε στην ετήσια σύνοδο των μετόχων του ομίλου LVMH, στο Παρίσι. Ο κόσμος «βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή» είπε και επεσήμανε πως «όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση».

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια «παγκόσμια καταστροφή, με πολύ σοβαρό και πολύ αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο». Αν η σύγκρουση συνεχιστεί, είναι αδύνατο να προβλεφθεί το αποτέλεσμα, επεσήμανε, αλλά σημείωσε πως μια επίλυση του πολέμου θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ανακάμψουν και να επιστρέψουν στην «κανονική πορεία τους».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο όμιλος LVMH ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος έχει αρνητικό αντίκτυπο 1% στην οργανική ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο, επικαλούμενος την επιβράδυνση της τουριστικής δαπάνης σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την οικονομική διευθύντρια, Σεσίλ Καμπανίς, υπήρξε μείωση έως 70% στη ζήτηση από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος.

Η διαδοχή του Μπερνάρ Αρνό

Ο Μπερνάρ Αρνό αναφέρθηκε και στη διαδοχή του, αλλά είπε στους μετόχους ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει σε 7-8 χρόνια. «Πέρυσι ανανεώσατε την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου με το 99% των ψήφων, για τα επόμενα 10 χρόνια. Οπότε, αν δεν σας πειράζει, αυτό θα το συζητήσουμε ξανά σε 7-8 χρόνια», είπε ο επιχειρηματίας που είναι ο ένατος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία ύψους 149,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Για πρώτη φορά και τα πέντε παιδιά του- που έχουν θέσεις κλειδιά στον όμιλο- μίλησαν στην ετήσια σύνοδο. «Είδατε όλα μου τα παιδιά. Σας φαίνονται πολύ φιλόδοξα; Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε», δήλωσε αστειευόμενος, σύμφωνα με το AFP.