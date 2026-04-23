Η δολοφονία της 27χρονης στο Μεξικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του ότι η αναφορά στις αρχές έγινε με μία ημέρα καθυστέρηση.

Μια πρώην εστεμμένη σε διαγωνισμό ομορφιάς από το Μεξικό εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της με θανάσιμα τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι αρχές ερευνούν δύο μέλη της οικογένειάς της, η μία είναι η πεθερά της.

Η 27χρονη, Carolina Flores Gomez βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι την Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με το Reporte Indigo. Οι αρχές δήλωσαν στο μέσο ότι πιστεύουν ότι η Gomez είχε δολοφονηθεί την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν εξετάσει την πιθανή εμπλοκή της πεθεράς της Gomez, Erika Maria. Ο σύζυγος και η πεθερά της Gomez φέρονται να βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας της, αναφέρει το Univision.

Η δολοφονία της 27χρονης έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του ότι η αναφορά στις αρχές έγινε με μία ημέρα καθυστέρηση και η Γενική Εισαγγελία Δικαιοσύνης της Πόλης του Μεξικού ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Οι φεμινιστικές συλλογικότητες απαιτούν την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης κάνοντας λόγο για γυναικοκτονία. Η κοινότητα και διάφορες ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν σε εγρήγορση, απαιτώντας διαφάνεια σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζουν ως μία ακόμα απόδειξη της συστηματικής βίας κατά των γυναικών.

Η Gomez είχε λάβει τον τίτλο Miss Teen Universe για την Baja California το 2017.

