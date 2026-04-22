Ακυρώθηκε πρόσφατα πτήση που θα μετέφερε σχεδόν 500 εκατομμύρια σε αμερικανικά χαρτονομίσματα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε τις αποστολές δολαρίων προς το Ιράκ και «πάγωσε» προγράμματα διμερούς συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας στον τομέα της ασφάλειας, καθώς πιέζει τη Βαγδάτη να «διαλύσει» παραστρατιωτικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, ανέφερε χθες Τρίτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μπλόκαραν πρόσφατα αποστολή σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε χαρτονομίσματα - έσοδα από τις πωλήσεις ιρακινού πετρελαίου - από λογαριασμούς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Ουάσιγκτον ενημέρωσε επίσης τη Βαγδάτη ότι αναστέλλει τη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων καταπολέμησης της τρομοκρατίας και στρατιωτικής εκπαίδευσης έως ότου σταματήσουν οι επιθέσεις των πολιτοφυλακών και οι ιρακινές αρχές λάβουν μέτρα για τη διάλυσή του, προσθέτει το ρεπορτάζ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τον πρέσβη του Ιράκ, μετά από επίθεση με drone σε σημαντική διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, στο πλαίσιο μιας σειράς επιθέσεων με drones για τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές» που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters