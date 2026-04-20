Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια του δυστυχήματος στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.

Από το περιστατικό οι δύο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σύμφωνα με την Blick ο οδηγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο ύστερα από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας που υπέστη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες, ενώ πυροσβέστες προσπαθούν να απομακρύνουν το λεωφορείο από το σούπερ μάρκετ. Οι Αρχές του Σάλτσμπουργκ δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για το άτομο που έχασε τη ζωή του, ενώ στο σούπερ μάρκετ έχουν σπεύσει και δομικοί μηχανικοί για να ελέγξουν την στατικότητα του κτηρίου