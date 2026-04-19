Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υπό παράλυση και σήμερα Κυριακή (19.04.2026), αφού το Ιράν ανέκτησε τον έλεγχο επί του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, κόμβου-κλειδί για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ημέρες προτού μια εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ αναμένεται να λήξει.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα (19.04.2026), αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.

Δύο δεξαμενόπλοια, που ταξίδευαν υπό σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα αντίστοιχα, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, έπειτα από αυτό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Ιράν ως «μη εξουσιοδοτημένος διάπλους» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό στα Στενά του Ορμούζ.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε πως οι πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν καταγράψει πρόοδο, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλές συζητήσεις» με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, καμία πλευρά δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για το θέμα και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Μπακέρ Γαλιμπάφ ανέφερε πως οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση στα θέματα των πυρηνικών και των Στενών του Ορμούζ, τα δύο βασικότερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις.

