Η υποδοχή του Μακρόν στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, στο Ελιζέ.

Με δύο φιλιά υποδέχθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν την Τζόρτζια Μελόνι, όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός έφτασε στο Ελιζέ, για την τηλεδιάσκεψη των ηγετών 49 χωρών, αναφορικά με τον σχεδιασμό αποστολής στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε την Τζόρτζια Μελόνι, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ στο Ελιζέ, ενώ οι υπόλοιποι ηγέτες συμμετείχαν διαδικτυακά. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έφτασε με ένα κόκκινο Alfa Romeo- «σπάζοντας» την παράδοση που θέλει τους ηγέτες να προτιμούν μαύρα ή σκούρα μπλε αυτοκίνητα.

Ο Μακρόν την υποδέχθηκε και κρατώντας την από τους ώμους της έδωσε ένα ελαφρώς παρατεταμένο- και ηχηρό- φιλί στο ένα μάγουλο, προτού τη φιλήσει και στο άλλο.

Η Μελόνι φάνηκε να αιφνιδιάζεται και τραβήχτηκε λίγο, ενώ οι δυο τους αντάλλαξαν μια κουβέντα και γέλασαν, προτού ανέβουν τα σκαλιά, προκειμένου να ποζάρουν στους φωτογράφους ανταλλάσσοντας χειραψία.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 03:00 του βίντεο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=ee5EamlwHXg}