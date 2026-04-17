Η σύσκεψη υπό Μακρόν και Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ και η επίθεση από Τραμπ.

Περισσότερες από δέκα χώρες δήλωσαν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε διεθνή αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθειά τους.

Σήμερα, Παρασκευή, 49 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ, για την προετοιμασία μιας πιθανής πολυεθνικής αμυντικής αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει άλλες χώρες να βοηθήσουν στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν επιβάλει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Κάτι που οι σύμμαχοι θεωρούν ότι θα ισοδυναμούσε με εμπλοκή στον πόλεμο και έχουν δηλώσει πρόθυμοι να βοηθήσουν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο με μια μόνιμη κατάπαυση πυρός, ή με τον τερματισμό του πολέμου.

Τραμπ: Τους είπα να μείνουν μακριά από τα Στενά του Ορμούζ

Την ώρα που ολοκληρωνόταν η τηλεδιάσκεψη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ και τα πλοία θα μπορούν να περνούν ελεύθερα, για όσο διαρκεί η κατάπαυση πυρός- σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να μείνουν μακριά.

«Τώρα που τελείωσε η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, δέχθηκαν ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ για το αν θα χρειαστούμε κάποια βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλά να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε, μια “χάρτινη τίγρης”», ξέσπασε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στις απανωτές αναρτήσεις του, έγραψε ότι το Ιράν «συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά» τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία «δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον ως όπλο» εναντίον του κόσμου. Επίσης, τόνισε ότι το μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Fars πως αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, τότε η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της κατάπαυσης πυρός και θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Τι λένε Μακρόν, Στάρμερ, Μελόνι και Μερτς για την αποστολή

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η τηλεδιάσκεψη τους επέτρεψε να στείλουν ένα ενιαίο μήνυμα απαιτώντας το άμεσο και άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων.

«Όλοι είμαστε αντίθετοι σε οποιονδήποτε περιορισμό, σε οτιδήποτε θα ισοδυναμούσε, στην πραγματικότητα, με μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των Στενών και προφανώς σε όποιο σύστημα διοδίων», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Μέρος των μέσων του γαλλικού Ναυτικού, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποστολή, ανέφερε ο Μακρόν.

«Θα προχωρήσουμε με μια σύνοδο για στρατιωτικό σχεδιασμό στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες της σύνθεσης της αποστολής και πάνω από δέκα χώρες έχουν ήδη προσφερθεί να διαθέσουν μέσα. Το άνοιγμα των Στενών είναι παγκόσμια ανάγκη και ευθύνη», είπε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως η Γερμανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην αποστολή, προσθέτοντας ότι η συμβολή των ΗΠΑ θα ήταν «επιθυμητή», αλλά σημείωσε ότι δεν θέλει αυτό το ζήτημα να εξελιχθεί σε «stress test» για τις διατλαντικές σχέσεις.

Η Ιταλία «είναι διατεθειμένη να προσφέρει ναυτικές της μονάδες, μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας άδειας του κοινοβουλίου, όπως προβλέπουν οι κανόνες του Συντάγματος», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι μετά τη σύσκεψη.

«Πρόκειται για δέσμευση, η οποία αποτελεί συνέχεια του έργου που έχουμε ήδη προσφέρει υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε και σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», στην Ερυθρά Θάλασσα, «μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη εμπειρία και για ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα».

Ενίσχυση της αποστολής «Ασπίδες»

«Η αποκατάσταση της πλήρους και μόνιμης ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί επείγουσα και κοινή προτεραιότητα», επεσήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανέφερε ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλλει «μέσω της ανταλλαγής δορυφορικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με ενίσχυση της επιχείρησης “Ασπίδες” και με στενή συνεργασία με τους εταίρους στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο».

Η Κάγια Κάλας με ανάρτηση προειδοποίησε ότι ένα σύστημα διοδίων θα αποτελέσει «επικίνδυνο προηγούμενο» για τις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές, τόνισε πως οι ηγέτες ξεκαθάρισαν στην τηλεδιάσκεψη ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς χρεώσεις και κάλεσε το Ιράν να «εγκαταλείψει» οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο.

«Η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου, μόλις καθιερωθεί η εκεχειρία», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» μπορεί «να ενισχυθεί γρήγορα, για να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα σε όλη την περιοχή. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος να παρασχεθεί υποστήριξη».

Η πρωτοβουλία που συζητείται δεν περιλαμβάνει, προς το παρόν, τις ΗΠΑ ή το Ιράν, αν και Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε πως όποια ρεαλιστική αποστολή θα πρέπει τελικά να είναι σε συντονισμό και με τις δύο χώρες, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης, αρκετοί διπλωμάτες ανέφεραν πως η αποστολή μπορεί να μην υλοποιηθεί ποτέ, αν η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν επιστρέψει στο φυσιολογικό. Άλλοι δήλωσαν ότι οι ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να επιδιώξουν μια τέτοια αποστολή κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης.

«Μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών, δυνατότητες αποναρκοθέτησης, στρατιωτικές συνοδείες και άλλα», δήλωσε υψηλόβαθμος Γάλλος αξιωματούχος. «Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και τα μέσα που θα αναπτυχθούν, φυσικά, θα εξαρτηθούν από την κατάσταση», συμπλήρωσε.