Ποιοι εξοργίζονται με το αποτέλεσμα στις εκλογές της Ουγγαρίας και ποιοι ανακουφίζονται.

Η 16ετής κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία έφτασε στο τέλος της, με τον Πέτερ Μάγιαρ να αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας.

«Οι Ούγγροι είπαν ναι στην Ευρώπη σήμερα, είπαν ναι σε μια ελεύθερη Ουγγαρία», δήλωσε ο Μάγιαρ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο Όρμπαν παραδέχτηκε την ήττα του, λέγοντας ότι το κόμμα του, Fidesz, θα «υπηρετήσει τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από τη θέση της αντιπολίτευσης».

Οι συνέπειες αυτού του εκλογικού αποτελέσματος εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ουγγαρίας.

Δείτε ποιοι είναι οι νικητές και οι χαμένοι από τις πιο καθοριστικές εκλογές της χρονιάς στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Politico.

Οι νικητές

Οι επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μπορούν να αποχαιρετήσουν έναν από τους πιο αδιάλλακτους ηγέτες της ΕΕ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το βέτο σε κρίσιμες αποφάσεις των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Όρμπαν ήταν επίσης ένας από τους πιο έντονους επικριτές των Βρυξελλών, τροφοδοτώντας τον ευρωσκεπτικισμό, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου στο εσωτερικό και αντιστεκόμενος επανειλημμένα στη νομοθεσία της ΕΕ, κάτι που δοκίμαζε την ικανότητα της Επιτροπής να επιβάλλει τους κανόνες της.

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Μια χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν λίγα λεπτά μετά την παραδοχή της ήττας από τον Όρμπαν.

Οι Ουκρανοί (με επιφύλαξη)

Φέτος, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο είχαν συμφωνήσει οι ηγέτες - συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου - τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Ουγγαρία ανακάλεσε την έγκρισή της μετά τη διακοπή των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba που διέρχεται από την Ουκρανία, κάτι που ο Όρμπαν είπε ότι ήταν σκόπιμη κίνηση του Κιέβου για να επηρεάσει τις εκλογές αποδυναμώνοντας την ουγγρική οικονομία.

Η Ουκρανία χρειάζεται τη χρηματοδότηση πριν από το καλοκαίρι, όταν το ταμείο της αναμένεται να αδειάσει.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Μάγιαρ το βράδυ της Κυριακής. «Η Ουκρανία επιδίωκε πάντα καλές σχέσεις γειτονίας με όλους στην Ευρώπη και είμαστε έτοιμοι να προωθήσουμε τη συνεργασία μας με την Ουγγαρία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για «συναντήσεις και κοινή εποικοδομητική εργασία προς όφελος και των δύο εθνών».

Ο Μάγιαρ θέλει να έχει καλές σχέσεις με τις Βρυξέλλες και πιθανότατα θα ξεμπλοκάρει το δάνειο. Ωστόσο, είναι μια πικρόγλυκη νίκη για τον Ζελένσκι, καθώς ο επερχόμενος πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην αποστολή ουγγρικών όπλων ή χρημάτων στο Κίεβο όπως και στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ο Μάγιαρ δεσμεύτηκε να θέσει το ζήτημα σε δημοψήφισμα, κάτι που ουσιαστικά θα καθυστερήσει τη διαδικασία, δεδομένου του έντονου αντιουκρανικού αισθήματος στην ουγγρική κοινωνία.

Οι νέοι Ούγγροι

Δημοσκοπήσεις πριν από την ψηφοφορία έδειχναν ότι έως και τα δύο τρίτα των Ούγγρων κάτω των 30 ετών ήθελαν να φύγει ο Όρμπαν.

Μαζικές διαδηλώσεις-συναυλίες στη Βουδαπέστη πριν από τις εκλογές προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες νέους, πολλοί από τους οποίους δήλωσαν ότι θα έφευγαν από τη χώρα αν ο Όρμπαν κέρδιζε ξανά.

Ο Μάγιαρ στην ομιλία νίκης του ευχαρίστησε τη νεολαία. Πλήθη νέων ψηφοφόρων κατέκλυσαν τους δρόμους της Βουδαπέστης γιορτάζοντας το αποτέλεσμα. «Σας ευχαριστώ που φέρατε πίσω την ελπίδα, την ελπίδα για αλλαγή», είπε.

Δημοσιογράφοι και γιατροί

Οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν δύσκολο έργο στην Ουγγαρία, καθώς ο Όρμπαν έθεσε υπό τον έλεγχό του το 80% των μέσων ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Αποκάλυψαν πώς η κυβέρνηση Όρμπαν προσπάθησε να υπονομεύσει την αντιπολίτευση μέσω των μυστικών υπηρεσιών και αποκάλυψαν τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Βουδαπέστης και Κρεμλίνου για ευαίσθητα ζητήματα της ΕΕ.

Οι γιατροί επίσης αναμένεται να ωφεληθούν, καθώς ο Μάγιαρ υποσχέθηκε αύξηση των δημόσιων επενδύσεων κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως, μετά από χρόνια υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας που οδήγησε σε μεγάλες αναμονές, κακή κατάσταση στα νοσοκομεία και έλλειψη εξοπλισμού.

Οι χαμένοι

Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισκέφθηκε τον Όρμπαν στη Βουδαπέστη στις 7 Απριλίου για να στηρίξει την προσπάθεια επανεκλογής του, δηλώνοντας με βεβαιότητα ότι θα νικήσει και κατηγορώντας την ΕΕ για παρέμβαση στην ψηφοφορία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρείχε στον Όρμπαν πέντε δημόσιες δηλώσεις στήριξης τους τελευταίους έξι μήνες και υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει οικονομική βοήθεια στην Ουγγαρία.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε την επανεκλογή του Όρμπαν ως πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, έτσι δεν είναι;» δήλωσε ο Βανς σε υποστηρικτές του Fidesz, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης σε στάδιο ποδοσφαίρου. Ωστόσο, τα λόγια του αποδείχθηκαν μάταια, προκαλώντας πλήγμα στον Λευκό Οίκο, ο οποίος έχει πλέον χάσει τον βασικό του σύμμαχο στην Ευρώπη, καθώς οι διατλαντικές σχέσεις επιδεινώνονται.

Επιχειρηματίες και think tanks συνδεδεμένα με το Fidesz

Το δίκτυο συντηρητικών think tanks που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση Όρμπαν αναμένεται να χάσει χρηματοδότηση.

Επιχειρηματίες κοντά στο Fidesz, όπως ο παιδικός φίλος του Όρμπαν Λόριντς Μέσαρος και ο γαμπρός του Ίστβαν Τίμπορτς, κινδυνεύουν να χάσουν την προνομιακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια και δημόσιες συμβάσεις.

Στην ομιλία νίκης του, ο Μάγιαρ δήλωσε ότι θα δημιουργήσει ένα «γραφείο αποκατάστασης εθνικού πλούτου», στο οποίο δικηγόροι και αστυνομικοί θα διερευνούν υποθέσεις για την ανάκτηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και θα οδηγούν στη φυλακή όσους συμμετείχαν σε διαφθορά. «Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μια χώρα χωρίς συνέπειες», είπε.

Το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χάνει έναν πολύτιμο σύμμαχο και πηγή εσωτερικής πληροφόρησης εντός της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Η ήττα του Όρμπαν αποτελεί πλήγμα για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Ο Όρμπαν, ο οποίος συχνά υποσχόταν να «καταλάβει» τις Βρυξέλλες και να αλλάξει τους θεσμούς εκ των έσω, είναι η βασική ηγετική μορφή του ακροδεξιού κόμματος Patriots for Europe, το οποίο συγκεντρώνει τα εθνικιστικά κόμματα της ΕΕ, όπως το γαλλικό National Rally υπό την ηγεσία της Μαρίν Λεπέν και το ισπανικό Vox υπό την ηγεσία του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Επίσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, χάνει έναν σύμμαχο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες.

Με πληροφορίες από Politico