Βάρια ήττα για τον ακροδεξιό Όρμπαν στην Ουγγαρία. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αναγνώρισε την ήττα του στις σημερινές βουλευτικές εκλογές με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

Η καταμέτρηση στο 62,4%

Η συμμετοχή ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή του Πάσχα στην Ουγγαρία είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

«Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Fidesz, το κόμμα του Ορμπάν, θα έχει την πλειοψηφία.

Δεν έχουν γίνει δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων, ωστόσο μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τις ημέρες πριν από τις εκλογές από τον οργανισμό 21 Research Centerx και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σήμερα μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, δείχνει πως το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ αναμένεται να κερδίσει 55% των ψήφων, έναντι 38% για το Fidesz του Βίκτορ Ορμπάν.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Median από τις 7 ως τις 11 Απριλίου και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν επίσης μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, το Tisza αναμένεται να κερδίσει 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Πατρίδα μας) δεν θα περάσει το όριο του 5% για να μπει στο κοινοβούλιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όρμπαν πήρε τον Μαγιάρ για να τον συγχαρεί.

Αισιόδοξος ο Μαγιάρ

Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Ο αντιπολιτευόμενος ηγέτης δήλωσε πως οι Ούγγροι έγραψαν και πάλι ιστορία, καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ούγγροι προσήλθαν στις κάλπες.

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, το ρεκόρ συμμετοχής σημαίνει πως οι Ούγγροι θεώρησαν σημαντική αυτή την εκλογική αναμέτρηση. «Είμαστε αισιόδοξοι ή μάλλον επιφυλακτικά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα», τόνισε ο ούγγρος ηγέτης αφου έκλεισαν οι κάλπες.

Μερικές απ' αυτές τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής -διεξάγονται πριν από τις εκλογές, αλλά τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται αφού τερματισθεί η ψηφοφορία- έχουν αποδειχθεί ακριβείς κατά το παρελθόν στην Ουγγαρία. Στις σημερινές εκλογές δεν έγιναν δημοσκοπήσεις στη έξοδο των εκλογικών τμημάτων (έξιτ πολ).