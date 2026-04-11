Η αποκάλυψη του Axios και όσα ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Αρκετά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ το Σάββατο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Όπως αποκαλύπτει το Axios, η κίνηση δεν ήταν συντονισμένη με το Ιράν και είναι η πρώτη φορά που αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν το Στενό από την αρχή του πολέμου.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης για τη διέλευση των εμπορικών πλοίων, αναφέρουν πηγές, ενώ πραγματοποιήθηκε καθώς ξεκίνησαν στο Πακιστάν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

«Αυτή ήταν μια επιχείρηση που επικεντρώθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι τα πλοία του Ναυτικού διέσχισαν το στενό από ανατολικά προς δυτικά προς τον Κόλπο και στη συνέχεια επέστρεψαν μέσω του στενού στην Αραβική Θάλασσα.

Η ιρανική κυβέρνηση φέρεται να χαρακτήρισε τη διέλευση παραβίαση της εκεχειρίας και απείλησε να επιτεθεί στα πλοία, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έλαβαν καμία τέτοια προειδοποίηση.