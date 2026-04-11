Διπλωματική «καταιγίδα» στη Μέση Ανατολή: Πιέσεις, απειλές και κρίσιμες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξακολουθεί να αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα πόδια, τα οποία υπέστη στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, δήλωσαν τρία πρόσωπα από τον στενό του κύκλο.

Σύμφωνα το Reuters, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από την επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη, στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ υπέστη και σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια.

Ο 56χρονος, ωστόσο, αναρρώνει από τα τραύματά του και παραμένει πνευματικά οξύς, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Δύο εξ αυτών είπαν ότι συμμετέχει σε συσκέψεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικών τηλεδιασκέψεων και λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων για μείζονα ζητήματα, όπως ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Το κατά πόσο η κατάσταση της υγείας του τού επιτρέπει να ασκεί κρατικά καθήκοντα τίθεται τη στιγμή που το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς το Σάββατο ξεκινούν υψηλού ρίσκου ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Οι μαρτυρίες από πρόσωπα κοντά στον κύκλο του Χαμενεΐ αποτελούν μέχρι στιγμής την πιο λεπτομερή περιγραφή της κατάστασής του εδώ και εβδομάδες. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, η κατάσταση της υγείας του και η δυνατότητά του να κυβερνά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο κοινό, καθώς δεν έχει δημοσιευθεί καμία φωτογραφία, βίντεο ή ηχητικό μήνυμά του από την αεροπορική επίθεση και τον ορισμό του ως διαδόχου του πατέρα του στις 8 Μαρτίου.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την έκταση των τραυμάτων του ή για τον λόγο που δεν έχει ακόμη εμφανιστεί σε εικόνα ή ηχογράφηση. Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, κατά την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα και προκάτοχό του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε από το 1989. Στο ίδιο πλήγμα σκοτώθηκαν επίσης η σύζυγος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο κουνιάδος του και η αδελφή της συζύγου του.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική ανακοίνωση για την ακριβή έκταση των τραυμάτων του. Ωστόσο, παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης τον χαρακτήρισε «janbaz», όρο που χρησιμοποιείται για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε πόλεμο, μετά τον ορισμό του ως ανώτατου ηγέτη.

Οι περιγραφές για τα τραύματά του συμβαδίζουν με δήλωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στις 13 Μαρτίου, όταν είχε αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ ήταν «τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος».

Πηγή με γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών είπε στο Reuters ότι θεωρείται πιθανό ο Χαμενεΐ να έχει χάσει το ένα πόδι του.

Ο Άλεξ Βατάνκα, ανώτερος ερευνητής στο Middle East Institute, εκτίμησε ότι, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των τραυμάτων του, είναι μάλλον απίθανο ο νέος και άπειρος ηγέτης να μπορέσει να ασκήσει την απόλυτη εξουσία που διέθετε ο πατέρας του. Αν και θεωρείται ότι εκπροσωπεί τη συνέχεια, θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να αποκτήσει το ίδιο επίπεδο αυτονόητης επιρροής, πρόσθεσε.

«Ο Μοτζταμπά θα είναι μία φωνή, αλλά όχι η καθοριστική», είπε. «Πρέπει να αποδείξει ότι αποτελεί την αξιόπιστη, ισχυρή και κυρίαρχη φωνή. Το ίδιο το καθεστώς πρέπει να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί».

Ένα από τα πρόσωπα του στενού του κύκλου δήλωσε ότι εικόνες του ανώτατου ηγέτη ενδέχεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στους επόμενους έναν ή δύο μήνες και ότι ίσως εμφανιστεί ακόμη και δημόσια, αν και και οι τρεις πηγές υπογράμμισαν ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν το επιτρέψουν η υγεία του και οι συνθήκες ασφαλείας.