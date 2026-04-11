Διπλωματική «καταιγίδα» στη Μέση Ανατολή: Πιέσεις, απειλές και κρίσιμες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και όλα τα βλέμματα είναι από σήμερα στο Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι το στενό του Χορμούζ θα «ανοίξει» πλήρως και μάλιστα «αρκετά σύντομα», είτε με τη είτε χωρίς τη συνεργασία του Ιράν, το οποίο έχει επιβάλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς σε αυτή τη θαλάσσια οδό με κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.
«Θα ανοίξουμε τον Κόλπο -ή το στενό, όπως το λένε- με αυτούς ή χωρίς αυτούς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους Ιρανούς.
«Θα γίνει αρκετά γρήγορα· αν δεν γίνει, θα το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε σιβυλλικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να μεταβεί στη Βιρτζίνια.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει καθώς έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν η ιρανική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο ισχυρός πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ
Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.
Κέρι: Ο Νετανιάχου πίεζε επί χρόνια για πλήγμα στο Ιράν - Μόνο ο Τραμπ συμφώνησε11:59:55
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι αποκάλυψε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επανειλημμένα ζητήσει από διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.
Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο Κέρι ανέφερε ότι είχε συμμετάσχει σε πολλές σχετικές συζητήσεις, τονίζοντας πως ο Νετανιάχου έθεσε το αίτημα απευθείας στους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν και Τζορτζ Μπους, οι οποίοι το απέρριψαν.
«Ο μόνος πρόεδρος που συμφώνησε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τεσσάρων σημείων, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να εξοντώσει την ηγεσία του Ιράν, να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος και να αποδυναμώσει τον στρατό της χώρας.
Ο Κέρι χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες αξιόπιστες, σημειώνοντας ότι τα σενάρια αυτά είχαν εξεταστεί σε υψηλό επίπεδο, με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων και διαφορετικές απόψεις στο τραπέζι.
Ιράν: «Με πλήρη δυσπιστία» στις συνομιλίες με ΗΠΑ, λέει ο Αραγτσί11:36:40
Το Ιράν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες «με πλήρη δυσπιστία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ.
Όπως τόνισε, η στάση της Τεχεράνης οφείλεται σε προηγούμενες «αθετήσεις δεσμεύσεων» και «προδοσίες της διπλωματίας» από την πλευρά των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα υπερασπιστεί «με πλήρη αποφασιστικότητα» τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.
Ιρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Πακιστανό πρωθυπουργό ενόψει των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ11:23:14
Μια ιρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ στην Ισλαμαμπάντ το Σάββατο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενόψει των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Επιβεβαιώνοντας τη συνάντηση, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν πρόσθεσε ότι «οι ρυθμίσεις για τη σχέση Ιράν-ΗΠΑ θα καθοριστούν στο τέλος αυτής της συνάντησης».
Συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου την Τρίτη11:07:14
Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την Τρίτη για να ξεκινήσουν συνομιλίες. Το Ισραήλ δηλώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για την εκεχειρία με τον Λίβανο
Μήνυμα από τον ΥΠΕΞ του Πακιστάν10:45:25
Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ η αμερικανική αποστολή προσγειώθηκε στην πακιστανική πρωτεύουσα.
Ο Νταρ επανέλαβε επίσης την επιθυμία του Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να διευκολύνει τις πλευρές να επιτύχουν μια «βιώσιμη και με διάρκεια λύση στη σύγκρουση», σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφθασε πριν από λίγο στο Ισλαμαμπάντ όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.
Ιράν: Σύγχυση γύρω από την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ - Διαρροές για σοβαρούς τραυματισμούς10:34:52
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξακολουθεί να αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα πόδια, τα οποία υπέστη στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, δήλωσαν τρία πρόσωπα από τον στενό του κύκλο.
Σύμφωνα το Reuters, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από την επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη, στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ υπέστη και σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια.
Ο 56χρονος, ωστόσο, αναρρώνει από τα τραύματά του και παραμένει πνευματικά οξύς, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Δύο εξ αυτών είπαν ότι συμμετέχει σε συσκέψεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικών τηλεδιασκέψεων και λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων για μείζονα ζητήματα, όπως ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.
Το κατά πόσο η κατάσταση της υγείας του τού επιτρέπει να ασκεί κρατικά καθήκοντα τίθεται τη στιγμή που το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς το Σάββατο ξεκινούν υψηλού ρίσκου ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.
Οι μαρτυρίες από πρόσωπα κοντά στον κύκλο του Χαμενεΐ αποτελούν μέχρι στιγμής την πιο λεπτομερή περιγραφή της κατάστασής του εδώ και εβδομάδες. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.
Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, η κατάσταση της υγείας του και η δυνατότητά του να κυβερνά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο κοινό, καθώς δεν έχει δημοσιευθεί καμία φωτογραφία, βίντεο ή ηχητικό μήνυμά του από την αεροπορική επίθεση και τον ορισμό του ως διαδόχου του πατέρα του στις 8 Μαρτίου.
Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την έκταση των τραυμάτων του ή για τον λόγο που δεν έχει ακόμη εμφανιστεί σε εικόνα ή ηχογράφηση. Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, κατά την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα και προκάτοχό του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε από το 1989. Στο ίδιο πλήγμα σκοτώθηκαν επίσης η σύζυγος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο κουνιάδος του και η αδελφή της συζύγου του.
Δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική ανακοίνωση για την ακριβή έκταση των τραυμάτων του. Ωστόσο, παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης τον χαρακτήρισε «janbaz», όρο που χρησιμοποιείται για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε πόλεμο, μετά τον ορισμό του ως ανώτατου ηγέτη.
Οι περιγραφές για τα τραύματά του συμβαδίζουν με δήλωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στις 13 Μαρτίου, όταν είχε αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ ήταν «τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος».
Πηγή με γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών είπε στο Reuters ότι θεωρείται πιθανό ο Χαμενεΐ να έχει χάσει το ένα πόδι του.
Ο Άλεξ Βατάνκα, ανώτερος ερευνητής στο Middle East Institute, εκτίμησε ότι, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των τραυμάτων του, είναι μάλλον απίθανο ο νέος και άπειρος ηγέτης να μπορέσει να ασκήσει την απόλυτη εξουσία που διέθετε ο πατέρας του. Αν και θεωρείται ότι εκπροσωπεί τη συνέχεια, θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να αποκτήσει το ίδιο επίπεδο αυτονόητης επιρροής, πρόσθεσε.
«Ο Μοτζταμπά θα είναι μία φωνή, αλλά όχι η καθοριστική», είπε. «Πρέπει να αποδείξει ότι αποτελεί την αξιόπιστη, ισχυρή και κυρίαρχη φωνή. Το ίδιο το καθεστώς πρέπει να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί».
Ένα από τα πρόσωπα του στενού του κύκλου δήλωσε ότι εικόνες του ανώτατου ηγέτη ενδέχεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στους επόμενους έναν ή δύο μήνες και ότι ίσως εμφανιστεί ακόμη και δημόσια, αν και και οι τρεις πηγές υπογράμμισαν ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν το επιτρέψουν η υγεία του και οι συνθήκες ασφαλείας.
Πλάνα από την άφιξη του Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν10:12:45
Ο Τζέι Ντι Βανς έφτασε νωρίτερα στο Πακιστάν, όπου τον υποδέχθηκε ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ.
IDF: «Σκοτώσαμε 180 μαχητές της Χεζμπολάχ στις επιδρομές στον Λίβανο»09:42:53
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ (10/4) ότι σκότωσε την Τετάρτη περισσότερους από 180 μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια των άνευ προηγουμένου μαζικών και ταυτόχρονων αεροπορικών του επιδρομών στον Λίβανο.
«Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, περισσότεροι από 180 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν», αναφέρει ανακοίνωση του στρατού, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε απόψε ότι ο απολογισμός από τα πλήγματα αυτά σε όλη τη χώρα αυξήθηκε σε 357 νεκρούς.
«Το απόγευμα οι συνομιλίες»09:36:33
Οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα, μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο διατηρεί δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αντιπροσωπείες θα έχουν προηγουμένως χωριστές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν το απόγευμα, πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ο Τζέι Ντι Βανς έφτασε στο Ισλαμαμπάντ09:35:59
Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς έφτασε πριν από λίγο στο Ισλαμαμπάντ, συνοδευόμενος από την αμερικανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.
Ο Βανς αναμένεται να συμμετάσχει αργότερα σήμερα σε συνομιλίες με το Ιράν, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και η ομάδα των διαπραγματευτών του αναχώρησαν χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό το Πακιστάν. Λίγο πριν από την αναχώρησή του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι προσβλέπει στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε περίπτωση που το Ιράν επιχειρήσει να παραπλανήσει τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον δεν θα επιδείξει διάθεση ανοχής.
Ο Λίβανος λέει ότι θα γίνουν συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ την Τρίτη09:34:21
Η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (10/04) το βράδυ ότι την Τρίτη (14/04) προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που ρημάζει τη χώρα από τις αρχές του Μαρτίου, με την ισραηλινή κυβέρνηση από την άλλη να αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.
«Συμφωνήθηκε να οργανωθεί μια πρώτη συνάντηση την Τρίτη (14η Απριλίου) μια πρώτη συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να συζητηθεί η κήρυξη ανακωχής και η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και στο Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ», κατά την ανακοίνωση.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την προηγουμένη έδωσε εντολή στην ομάδα του να διεξαχθούν «απευθείας διαπραγματεύσεις» ανάμεσα στις δυο χώρες, σε εμπόλεμη κατάσταση επί δεκαετίες.
Η κυβέρνηση του ωστόσο ξεκαθάρισε χθες πως δεν πρόκειται να συζητήσει με τη Χεζμπολάχ στις όποιες συνομιλίες.
Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ομόλογό του για να προετοιμαστούν οι συνομιλίες, ο ισραηλινός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λέιτερ τόνισε πως «αρνούμαστε να συζητήσουμε κατάπαυση του πυρός με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.
Αφού τέθηκε σε εφαρμογή την Τετάρτη (08/04) κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε -αντίθετα με τον πακιστανό πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ, μεσολαβητή κλειδί- ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία και κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς και άλλες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.
Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει διαρκέσει πάνω από 1.000 ώρες08:46:42
Ο οργανισμός παρακολούθησης Netblocks αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει διαρκέσει πάνω από χίλιες ώρες.
Ενώ το εσωτερικό δίκτυο του Ιράν παραμένει σε λειτουργία, υποστηρίζοντας τοπικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τραπεζικές πλατφόρμες και άλλες υπηρεσίες, η πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο έχει περιοριστεί σοβαρά από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Ιραήλ: Σειρήνες σε πόλεις του βορρά προειδοποιούν για πιθανή επίθεση με drone από τον Λίβανο08:36:07
Οι σειρήνες προειδοποιούν για πιθανή επίθεση με drone της Χεζμπολάχ σε οικισμούς κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.
Οι προειδοποιήσεις ακούγονται στη βόρεια πόλη Κιριάτ Σμόνα και στους γύρω οικισμούς.
Ο Τζέι Ντι Βανς καθ' οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν07:22:05
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σήμερα καθ’ οδόν προς το Πακιστάν, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.
Ο Τζέι Ντι Βανς, που αναχώρησε χθες από την Ουάσινγκτον, αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ --που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας-- για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.
Επικεφαλής μιας αποστολής περισσοτέρων των 70 ανθρώπων, ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έφθασε χθες βράδυ στο Πακιστάν.
Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το χρονοδιάγραμμα των οποίων δεν είναι γνωστό, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.
«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.
Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις». Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.
«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για να την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.
Στο Ιράν, μια χώρα όπου οι αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή της πρόσβασης στο ίντερνετ εδώ και περισσότερες από 1.000 ώρες, κάτοικοι εκφράζουν στο Γαλλικό Πρακτορείο στις αμφιβολίες τους για τις διαπραγματεύσεις.
«Δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον Τραμπ τόσο στα σοβαρά. Θέλει να σβήσει έναν πολιτισμό από τον χάρτη και 12 ώρες αργότερα θέτει σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός που δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε 30χρονος κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
ΟΗΕ: Να μην χαθεί η ευκαιρία αποκαλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή07:01:23
Ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Πακιστάν προσφέρουν μια ευκαιρία για «αποκλιμάκωση και αποτροπή της επιστροφής στις εχθροπραξίες», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.
Ο προσωπικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Ζαν Αρνό, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη και θα παραμείνει «στην περιοχή για να υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες αλλά στην παρούσα φάση δεν θα μεταβεί στο Πακιστάν», σύμφωνα με ανακοίνωση.
Η ομάδα του Ιράν προσγειώνεται στο Ισλαμαμπάντ06:59:38
