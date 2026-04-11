Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το 2026 έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα για τη διεθνή πολιτική: πρόκειται για μια ιστορική καμπή αντίστοιχη με την κρίση του Σουέζ ή για μια παροδική γεωπολιτική αναταραχή;

Όπως αναφέρει ο Guardian, η προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζεται από υπερβολική ρητορική και δραματική πλαισίωση των εξελίξεων. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή φαίνεται να έχει όρια. Η απειλή περί «εξαφάνισης» ενός πολιτισμού χιλιάδων ετών αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, οδηγώντας τελικά σε μια άτακτη διπλωματική υποχώρηση.

Η αποκλιμάκωση δεν προέκυψε από αμερικανική πρωτοβουλία, αλλά μέσω μεσολάβησης τρίτων δυνάμεων, όπως το Πακιστάν και η Κίνα, γεγονός που έπληξε το κύρος της Ουάσινγκτον. Το χάος στον Λευκό Οίκο αποτυπώθηκε σε αντικρουόμενες δηλώσεις και ασάφειες γύρω από τους όρους της προσωρινής εκεχειρίας.

Ασαφείς συμφωνίες και κρίση αξιοπιστίας

Δεν υπήρξε σαφής συμφωνία ούτε για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων ούτε για τη διάρκειά τους. Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν περισσότερα από όσα ήταν διατεθειμένες να προσφέρουν, επιδιώκοντας κυρίως να αποφύγουν το πολιτικό κόστος.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, η εικόνα της Ουάσινγκτον ως αναξιόπιστου συνομιλητή ενισχύεται, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση.

Η ανθεκτικότητα του Ιράν και η εσωτερική συσπείρωση

Παρά τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς και τις σημαντικές ανθρώπινες απώλειες –με χιλιάδες νεκρούς, μεταξύ των οποίων και άμαχοι– το ιρανικό καθεστώς όχι μόνο δεν κατέρρευσε, αλλά εμφανίζεται ενισχυμένο.

Οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν προηγηθεί έχουν αντικατασταθεί από ελεγχόμενες εκδηλώσεις πατριωτισμού. Παράλληλα, η καταστολή εντείνεται, με εκτελέσεις αντιφρονούντων και παρατεταμένο περιορισμό της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η προοπτική πολιτικής μεταρρύθμισης ή αλλαγής καθεστώτος φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνεται.

Τα Στενά του Ορμούζ και οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κομβικό σημείο έντασης. Η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται, η ανάπτυξη επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός ενισχύεται διεθνώς. Παράλληλα, χώρες όπως η Ρωσία φαίνεται να ωφελούνται οικονομικά, ενώ η σταθερότητα στον Περσικό Κόλπο καθίσταται ολοένα και πιο εύθραυστη.

Πυρηνικές διαπραγματεύσεις και στρατηγικά αδιέξοδα

Η αμερικανική στρατηγική εμφανίζεται αντιφατική. Από τη μία πλευρά, επιδιώκεται η αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν· από την άλλη, διαφαίνονται ενδείξεις πιθανών υποχωρήσεων, ιδίως ως προς το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Η απουσία μιας συνεκτικής στρατηγικής για εσωτερικές αλλαγές στο Ιράν –μεταξύ μεταρρύθμισης και ρήξης– εντείνει την αβεβαιότητα και περιορίζει τα περιθώρια αποτελεσματικής διπλωματίας.

Η ευρωπαϊκή αμηχανία

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία, επιθυμεί να διατηρήσει τη διατλαντική συμμαχία· από την άλλη, αντιδρά στον αποκλεισμό της από κρίσιμες αποφάσεις.

Σε αντίθεση με τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται πιο ενιαίες στην αντίθεσή τους, αν και με διαφορετικές αποχρώσεις. Η κοινή γνώμη γίνεται ολοένα και πιο επιφυλακτική απέναντι στις ΗΠΑ, υπονομεύοντας τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Η ρητορική της αμερικανικής ηγεσίας, συχνά επιθετική και απλουστευτική, εντείνει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Ιστορικοί παραλληλισμοί: Το φάντασμα του Σουέζ

Οι παραλληλισμοί με την κρίση του Σουέζ του 1956 είναι αναπόφευκτοι. Τότε, η στρατιωτική επέμβαση Βρετανίας και Γαλλίας κατέληξε σε πολιτική ταπείνωση και σηματοδότησε την αρχή της παρακμής τους ως παγκόσμιων δυνάμεων.

Όπως και τότε, η στρατιωτική ισχύς αποδεικνύεται ανεπαρκής για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Η καταστροφή δεν συνεπάγεται έλεγχο, ενώ οι αντίπαλοι συχνά ενισχύονται πολιτικά.

Το Ιράν, παρά τις απώλειες, διατηρεί την επιρροή του και την ικανότητά του να επηρεάζει κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Το ευρύτερο διακύβευμα αφορά τη φύση της διεθνούς τάξης. Οι ΗΠΑ παραμένουν η ισχυρότερη δύναμη, αλλά η ικανότητά τους να διαμορφώνουν μια σταθερή και ελκυστική παγκόσμια τάξη αμφισβητείται.

Εναλλακτικά κέντρα ισχύος, όπως η Κίνα, ενισχύονται, ενώ η Ευρώπη καλείται να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας.

Σημείο καμπής ή παροδική κρίση;

Η κρίση με το Ιράν δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Ενδέχεται να λειτουργεί ως επιταχυντής βαθύτερων γεωπολιτικών μεταβολών.

Είτε αποδειχθεί μια «στιγμή Σουέζ» είτε μια παροδική καταιγίδα, αποκαλύπτει τα όρια της ισχύος και τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες στον 21ο αιώνα. Το τελικό της αποτύπωμα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις των επόμενων μηνών – τόσο στο πεδίο των διαπραγματεύσεων όσο και στο εσωτερικό των εμπλεκόμενων χωρών.