Σε μια κλωστή κρέμεται η συνάντηση του Σαββάτου, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Δυναμιτίστηκε επικίνδυνα το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λίγες μόλις ώρες πριν την συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ωστόσο, με βασικές διαφορές τις «άκαμπτες» θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ, το Πακιστάν στοχεύει σε αυτό που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως ένα ρεαλιστικό -αν και μέτριο- αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων εθνών.

Στόχος, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές να βρουν ένα ευρύ έδαφος για να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Όπως μάλιστα μεταδίδει το Aljazeera από το Πακιστάν, ειδικοί και πηγές κοντά στην προσπάθεια διαμεσολάβησης δήλωσαν ότι υπήρχαν ελάχιστες προσδοκίες ότι θα επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά θέτοντας ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο, αναζητούν μια συμφωνία στο Ισλαμαμπάντ για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με στόχο την εξεύρεση μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Το Πακιστάν ελπίζει ότι μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας εκεχειρίας που θα οδηγήσει σε μια συλλογική «ανάσα» ανακούφισης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε μάλιστα το βράδυ της Μ. Παρασκευής ότι η φιλοξενία των αμερικανο-ιρανικών συνομιλιών από τη χώρα «δεν είναι απλώς μια περήφανη στιγμή για το Πακιστάν αλλά για ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο».

Οι απειλές του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με απανωτές αναρτήσεις στο truth social σημείωσε ότι «οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα ατού, εκτός από τον βραχυπρόθεσμο εκβιασμό της διεθνούς κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών». Και συνέχισε: «Ο μόνος λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν!», ενώ σε άλλη του ανάρτηση πρόσθεσε:

«Οι Ιρανοί είναι καλύτεροι στο να χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και τις ‘δημόσιες σχέσεις’ από ό,τι τον πόλεμο!».

...Οι απαιτήσεις από το Ιράν

Από την πλευρά του το Ιράν και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά και να υπάρξει αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Νέες απειλές Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως απείλησε νωρίτερα ξανά το Ιράν δηλώνοντας ότι «οι ΗΠΑ φορτώνουν πλοία με τα καλύτερα όπλα που κατασκευάστηκαν ποτέ». Αυτά μάλιστα «θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας με το Ιράν».

Η δήλωση του Λευκού Οίκου στο Fox News

«Ο πρόεδρος είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών στην επίτευξη καλών συμφωνιών για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του αμερικανικού λαού, και θα αποδεχθεί μόνο μία συμφωνία που θα βάζει την Αμερική πρώτα».

Απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών

Οι ΗΠΑ αναμένεται πάντως - εκτός των άλλων- να θέσουν το ζήτημα της απελευθέρωσης Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στο Ιράν κατά τη διάρκεια των αυριανών ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Ωστόσο, το αίτημα αυτό ενδέχεται να μην τεθεί άμεσα, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν εξελιχθούν ομαλά, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν στο Πακιστάν, έπειτα από συμφωνία για μια υπό όρους εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, η εκεχειρία δοκιμάζεται ήδη, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε επίσης την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει να «παίξει παιχνίδια» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της απελευθέρωσης ή ανταλλαγής κρατουμένων δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο δέκα σημείων που πρότεινε η ιρανική πλευρά και δημοσιοποιήθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, το οποίο απορρίφθηκε από την Ουάσιγκτον.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υποστήριξε ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Ιράν διαφέρουν σημαντικά από όσα έχουν μεταφέρει οι αξιωματούχοι της χώρας στον Ντόναλντ Τραμπ.